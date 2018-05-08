Дворы-колодцы загрязняют почву на востоке Москвы тяжелыми металлами

Сотрудники географического факультета МГУ изучили состав почв в спальных районах Восточного административного округа (ВАО) Москвы . Они обнаружили, что здания к северо-западу от каждого места забора образца почвы заслоняют ее от ветра и таким образом защищают от загрязнения цинком, кобальтом, медью, вольфрамом и другими тяжелыми металлами. Замкнутые дворы, так называемые колодцы, оказывают обратный эффект: они создают ловушки для потоков воздуха, поэтому токсичные частицы, переносимые ими, оседают на территории таких дворов. Научная статья опубликована в журнале Science of the Total Environment.

Часть верхнего слоя почвы снимали во дворах жилых домов, расположенных в муниципальных образованиях Соколиная гора, Перово, Ивановское, Новогиреево, Вешняки, Новокосино и Косино-Ухтомский. На их территории встречаются как низкие (до 5 этажей включительно), так и высокие (от 10 этажей) здания, а также средние по высоте (6−9 этажей). Для каждой точки сбора проб почвы отмечали, дома какой высоты и формы ее окружают и на каком расстоянии от нее расположен каждый из них.

В городах с интенсивным движением, таких как Москва, 80 процентов загрязнений воздуха дают выхлопы автомобилей. В их состав входят не только частицы сажи (углерода), но и свинец (Pb), стронций (Sr) и медь (Cu). Меняют состав воздуха и шины, тормозные колодки и просто трущиеся друг о друга детали. Помимо уже названных элементов они «выбрасывают» в атмосферу железо (Fe), молибден (Mo), цинк (Zn), сурьму (Sb) кадмий (Cd), марганец (Mn), кобальт (Co), никель (Ni), хром (Cr) и титан (Ti). Поэтому исследователи в первую очередь оценили, какие дороги служат основными источниками загрязнения воздуха тяжелыми металлами. Ими оказались МКАД, Шоссе Энтузиастов, Новокосинское шоссе, Зеленый проспект и некоторые другие.

Кроме того, географы оценили, как обычно перемещаются воздушные массы на территории ВАО. Оказалось, что в исследованных районах преобладают южные, западные и восточные ветра. Поэтому авторы статьи также учитывали, на каком расстоянии от источников собранной ими почвы расположены ближайшие промзоны южнее, западнее и восточнее названных выше районов (или даже на их территории).

Выяснилось, что загрязнение почвы во дворах Восточного административного округа Москвы очень неоднородно. Его степень зависит не только от близости автомобильных дорог и промышленных предприятий, но и от высоты и формы жилых домов. Лучше всего от всех тяжелых металлов защищают здания выше 20 метров: концентрация металлических микрочастиц в почве рядом с ними в 1,3 раза ниже, чем в других местах. Хуже всего загрязнение останавливают малоэтажные дома.

Играет роль и ориентация зданий в пространстве. Если они стоят на северо-западе от исследованных точек, загрязненность почвы в этих точках существенно ниже. Важна и форма домов. Прямые здания служат лучшими заслонами от микрочастиц тяжелых металлов, распространяемых с воздушными потоками. А во дворах домов, образующих замкнутые или почти замкнутые контуры, такие микрочастицы, наоборот, затягиваются завихрениями воздуха и оседают.

Полученные результаты применимы в первую очередь к ВАО и местностям с близкой розой ветров. Очевидно, что в городах и районах, где потоки воздуха будут перемещаться в других направлениях, снижать степень загрязнения почв будут здания, ориентированные совсем иным образом. Однако исследование показывает, как «дворы-колодцы» могут ухудшать экологическую обстановку в городской местности, и открывает один из плюсов многоэтажной застройки.