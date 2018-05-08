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В Пензе готовятся к реконструкции Бакунинского моста и дороги от ул.40 лет Октября до Центральной
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В Пензе готовятся к реконструкции Бакунинского моста и дороги от ул.40 лет Октября до Центральной 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензе дорожники готовятся к запланированной реконструкции Бакунинского моста и автодороги от улицы 40 лет Октября до ул. Центральной.
Вопрос о подготовке проектно-сметной документации на реконструкцию этих объектов обсуждался на заседании проектного офиса «Безопасные и качественные дороги», который провел председатель регионального правительства Николай Симонов.
Как сообщает пресс-служба регионального минстроя, муниципалитеты, вошедшие в пензенскую агломерацию, отчитались о начавшихся дорожных работах на объектах по проекту «Безопасные и качественные дороги».
«Так в Пензе подрядчики работают на 25 объектах. Они занимаются фрезерованием дорожного полотна, устройством выравнивающего слоя, установкой бортового камня. На двух объектах регионального значения ведутся подготовительные работы. В Засечном сельсовете проводится грейдирование на пяти объектах», — уточнили в пресс-службе ведомства.
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