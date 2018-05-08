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Археологи обнаружили в центре Москвы воровской инструмент XVIII века
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Археологи обнаружили в центре Москвы воровской инструмент XVIII века 

Агентство «Москва» 27 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
Археологи обнаружили в Соймоновском проезде монету XVIII века, с помощью которой вор мог незаметно разрезать сумки или одежду горожан. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия столицы (Мосгорнаследие).
«Одна из самых недавних находок — апрель 2018 г. — была сделана в Соймоновском проезде: это монета с загнутым остро заточенным краем. Такой инструмент назывался «писка», а использующий его вор — «писарь» или «резчик». «Писарь» разрезал сумки или одежду, тем самым незаметно извлекая бумажник или кисет с монетами. Однако существует версия, что такая монета могла использоваться и для самообороны (на блатном сленге это называлось «писануть по глазам»)», — приводит пресс-служба слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.
Экспертам удалось определить номинал найденной монеты, послужившей исходным материалом для изготовления воровского инструмента — две копейки, отчеканенные в период с 1757 г. по 1761 г. Предположительно монета является наиболее ранним из найденных на данный момент в Москве инструментом преступников.
В пресс-службе напомнили, что обнаруженная монета — не единственный криминальный артефакт, найденный в столице за последние годы. Так, ранее общественности уже был представлен инструмент фальшивомонетчика, так называемый маточник, относящийся к середине XVII века.
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