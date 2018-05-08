В канун Дня Победы в Пятигорске Ставропольского края состоялась акция «Мы — граждане России!»

Традиционная всероссийская акция по вручению паспортов юным гражданам страны «Мы — граждане России !» на этот раз была приурочена к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялось на базе городского краеведческого музея.

Организаторами акции в Пятигорске стали городская общественная организация «Союз молодежи Ставрополья», отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу Пятигорску, отдел по делам молодежи администрации города, Центр реализации молодёжных проектов и программ города-курорта, городской Совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов , а также Пятигорский краеведческий музей.

В торжественной обстановке девять 14-летних школьников впервые в своей жизни получили паспорта гражданина Российской Федерации.

Получить паспорт в канун Великой Победы — событие, которое навсегда останется в памяти подростков. На мероприятии было отмечено, что в годы войны свыше 22 тысяч пятигорчан встали на защиту Родины, и многие из них были ненамного старше нынешнего поколения старшеклассников.

Организаторы встречи призвали ребят чтить и помнить подвиг советских воинов, быть достойными гражданами и патриотами Отчизны.

Завершилось мероприятие совместной фотографией почетных гостей и всех ребят, получивших паспорта.