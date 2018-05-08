Кровавый День Победы. Как погиб Ахмат Кадыров 

Имя первого Президента Чеченской Республики знакомо едва ли не каждому россиянину. В честь Ахмата Кадырова в России называют улицы и мосты, первый исламский институт, который создал Кадыров-старший, продолжает давать образование студентам, а политологи до сих пор обсуждают решения, которые принимал первый Президент Чечни. В День Победы 12 лет назад Ахмат Кадыров погиб. Бомба, которую боевики вмонтировали в трибуну, взорвалась в разгар праздника.
Охота на муфтия
Первое покушение на Ахмата Кадырова было совершено 26 октября 1998 года. Тогда Кадыров-старший занимал пост муфтия Чеченской Республики. Муфтият находился в Грозном на улице Октябрьской. Когда Кадыров подъехал к работе, у здания сработала бомба. Тогда пострадал только водитель муфтия.
Спустя 2 дня после этого инцидента история повторилась: по пути следования машины Ахмата Кадырова заложили ещё одно взрывное устройство. На этот раз бомба не успела сработать: её нашли и обезвредили. Полгода — и снова взрыв: автомобиль с охраной, который двигался в составе кортежа муфтия, взлетел на воздух 25 мая 1999 года. Через полгода его отстраняют от должности муфтия и приговаривают к смертной казни. 28 ноября 1999 года Аслан Масхадов, в те годы президент Ичкерии, объявляет Кадырова врагом №1. Шариатский суд приговаривает Ахмата Кадырова к высшей мере наказания. Причина — переговоры бывшего муфтия с Владимиром Путиным. На роль палачей для Ахмата нашлось много желающих. Среди них террористы Шамиль Басаев и Хаттаб, которые объявили о вознаграждении в 100 тысяч долларов за голову Кадырова-старшего.
Отражение атак
В 2000 году на на Ахмата Кадырова было совершено 6 покушений. В мае около его дома задержали людей, вооружённых миной, в июле дом экс-муфтия обстреляли из автоматов, а уже в августе рядом с жилищем Кадырова обнаружили взрывное устройство. Список продолжается: сентябрь — взорванный фугас, октябрь — террорист-смертник, который подорвал себя у дома Кадырова, ноябрь — и снова бомба.
Ещё ряд покушений на Ахмата Кадырова было совершено в 2001-2003 годах. Самым крупным стал теракт 14 мая. Террористка-смертница взорвала себя на площади Илистхан-Юрт, когда там праздновали день рождения пророка Мухаммеда. Погибли 18 человек, ещё 145 получили ранения. Ахмат Кадыров не пострадал.
Смерть на параде
Теракт, который стал роковым для Ахмата Кадырова, был 20-м. Террористы спланировали атаку в День Победы. 9 мая 2004 года руководство Чеченской Республики расположилось на VIP-трибуне стадиона «Динамо». На концерт пришёл тогда уже президент Чечни Ахмат Кадыров и члены республиканского правительства. Он безоговорочно доверял окружению, скажет после этого глава УВД Чечни Саид-Селим Пешхоев.
На этот раз бойцы Кадырова не предотвратили трагедию. В 10:35 на центральной трибуне прогремел взрыв. Окровавленному Ахмату Кадырову пытались помочь охранники, но жизнь главы республики не удалось спасти: он скончался по дороге в больницу, не приходя в сознание.
Вместе с главой Чечни погибли ещё шесть человек. В числе жертв оказался и председатель Государственного совета Чечни Хусейн Исаев. Больше полусотни чеченцев были госпитализированы с ранениями.
Автор трагедии
Террористы подготовились заблаговременно, как выяснилось позже. Бомба была вмонтирована в трибуну при реконструкции спортобъекта. В День Победы взрывное устройство активировали. Об этом после тщательного обследования места происшествия сообщил командующий войсками по проведению контртеррористической операции на Северном Кавказе Валерий Баранов. Ответственность за убийство Ахмата Кадырова, спустя два года после трагедии, взял на себя чеченский боевик Шамиль Басаев. Это было одним из последних заявлений террориста. 10 июля 2006 года Басаева уничтожили.