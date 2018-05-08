Кровавый День Победы. Как погиб Ахмат Кадыров

Имя первого Президента Чеченской Республики знакомо едва ли не каждому россиянину. В честь Ахмата Кадырова России называют улицы и мосты, первый исламский институт, который создал Кадыров-старший, продолжает давать образование студентам, а политологи до сих пор обсуждают решения, которые принимал первый Президент Чечни. В День Победы 12 лет назад Ахмат Кадыров погиб. Бомба, которую боевики вмонтировали в трибуну, взорвалась в разгар праздника.

Охота на муфтия

Первое покушение на Ахмата Кадырова было совершено 26 октября 1998 года. Тогда Кадыров-старший занимал пост муфтия Чеченской Республики. Муфтият находился в Грозном на улице Октябрьской. Когда Кадыров подъехал к работе, у здания сработала бомба. Тогда пострадал только водитель муфтия.

Спустя 2 дня после этого инцидента история повторилась: по пути следования машины Ахмата Кадырова заложили ещё одно взрывное устройство. На этот раз бомба не успела сработать: её нашли и обезвредили. Полгода — и снова взрыв: автомобиль с охраной, который двигался в составе кортежа муфтия, взлетел на воздух 25 мая 1999 года. Через полгода его отстраняют от должности муфтия и приговаривают к смертной казни. 28 ноября 1999 года Аслан Масхадов , в те годы президент Ичкерии, объявляет Кадырова врагом №1. Шариатский суд приговаривает Ахмата Кадырова к высшей мере наказания. Причина — переговоры бывшего муфтия с Владимиром Путиным . На роль палачей для Ахмата нашлось много желающих. Среди них террористы Шамиль Басаев Хаттаб , которые объявили о вознаграждении в 100 тысяч долларов за голову Кадырова-старшего.

Отражение атак

В 2000 году на на Ахмата Кадырова было совершено 6 покушений. В мае около его дома задержали людей, вооружённых миной, в июле дом экс-муфтия обстреляли из автоматов, а уже в августе рядом с жилищем Кадырова обнаружили взрывное устройство. Список продолжается: сентябрь — взорванный фугас, октябрь — террорист-смертник, который подорвал себя у дома Кадырова, ноябрь — и снова бомба.

Ещё ряд покушений на Ахмата Кадырова было совершено в 2001-2003 годах. Самым крупным стал теракт 14 мая. Террористка-смертница взорвала себя на площади Илистхан-Юрт, когда там праздновали день рождения пророка Мухаммеда. Погибли 18 человек, ещё 145 получили ранения. Ахмат Кадыров не пострадал.

Смерть на параде

Теракт, который стал роковым для Ахмата Кадырова, был 20-м. Террористы спланировали атаку в День Победы. 9 мая 2004 года руководство Чеченской Республики расположилось на VIP-трибуне стадиона «Динамо». На концерт пришёл тогда уже президент Чечни Ахмат Кадыров и члены республиканского правительства. Он безоговорочно доверял окружению, скажет после этого глава УВД Чечни Саид-Селим Пешхоев.

На этот раз бойцы Кадырова не предотвратили трагедию. В 10:35 на центральной трибуне прогремел взрыв. Окровавленному Ахмату Кадырову пытались помочь охранники, но жизнь главы республики не удалось спасти: он скончался по дороге в больницу, не приходя в сознание.

Вместе с главой Чечни погибли ещё шесть человек. В числе жертв оказался и председатель Государственного совета Чечни Хусейн Исаев. Больше полусотни чеченцев были госпитализированы с ранениями.

Автор трагедии