«Мы формируем бронепоезд»: Володин призвал к ответным санкциям против США

В своей колонке для «Русского пионера» Вячеслав Володин выразил мысль о том, что поиск компромисса — это одно из условий достижения результата. По его словам, поиском согласия в политике постоянно занимаются депутаты Госдумы, которые все решения принимают коллегиально.

Однако поиск компромиссов недопустим, когда речь идёт об интересах государства, а также о защите прав и свобод граждан, убеждён Вячеслав Володин. «Нужно отстаивать позицию и не поступаться убеждениями. Есть ситуации, где отход от них может быть просто предательством», — написал он.

С его слов, одно из таких решений, не терпящих компромиссов, — это решение о принятии ответных санкций против США. Рассмотрение законопроекта, предполагающего запрет на ввоз в Россию лекарств, алкоголя, сигарет, машин и прочих товаров из США, запланировано в Думе на 15 мая.

Володин подчеркнул, что законопроект об ответных санкциях не означает немедленный запрет каких-либо товаров, он лишь «предоставляет право президенту, правительству принимать решения по защите интересов нашей страны и её граждан».

«Россию предстоит защитить, в том числе от вызовов, которые в ближайшее время только могут возникнуть. Да, это о тех же лекарственных препаратах. Мы формируем бронепоезд, который будет стоять на запасном пути. Никто ничего не запрещал и закон сам по себе не запрещает, но при этом сам разговор об этом, возможно, заставит кого-то мобилизоваться для того, чтобы пригласить в Россию те же швейцарские, японские, южнокорейские компании. Они и так стучатся, но не могут из-за огромного количества препон зайти на российский рынок, чтобы мы получили новые, качественные, доступные препараты через конкуренцию», — заявил спикер Госдумы, отметив, что неприятие этой нормы может разрушить государство.