«Мы формируем бронепоезд»: Володин призвал к ответным санкциям против США 

Спикер ГД Вячеслав Володин написал колонку о компромиссе в политике, в которой выступил за принятие ответных санкций против США.
В своей колонке для «Русского пионера» Вячеслав Володин выразил мысль о том, что поиск компромисса — это одно из условий достижения результата. По его словам, поиском согласия в политике постоянно занимаются депутаты Госдумы, которые все решения принимают коллегиально.
Однако поиск компромиссов недопустим, когда речь идёт об интересах государства, а также о защите прав и свобод граждан, убеждён Вячеслав Володин. «Нужно отстаивать позицию и не поступаться убеждениями. Есть ситуации, где отход от них может быть просто предательством», — написал он.
С его слов, одно из таких решений, не терпящих компромиссов, — это решение о принятии ответных санкций против США. Рассмотрение законопроекта, предполагающего запрет на ввоз в Россию лекарств, алкоголя, сигарет, машин и прочих товаров из США, запланировано в Думе на 15 мая.
Володин подчеркнул, что законопроект об ответных санкциях не означает немедленный запрет каких-либо товаров, он лишь «предоставляет право президенту, правительству принимать решения по защите интересов нашей страны и её граждан».
«Россию предстоит защитить, в том числе от вызовов, которые в ближайшее время только могут возникнуть. Да, это о тех же лекарственных препаратах. Мы формируем бронепоезд, который будет стоять на запасном пути. Никто ничего не запрещал и закон сам по себе не запрещает, но при этом сам разговор об этом, возможно, заставит кого-то мобилизоваться для того, чтобы пригласить в Россию те же швейцарские, японские, южнокорейские компании. Они и так стучатся, но не могут из-за огромного количества препон зайти на российский рынок, чтобы мы получили новые, качественные, доступные препараты через конкуренцию», — заявил спикер Госдумы, отметив, что неприятие этой нормы может разрушить государство.
Ранее Sobesednik.ru писал, что председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал возможный запрет на зарубежные лекарства в РФ в ответ на американские санкции.