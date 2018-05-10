В Раде попросили Нацсовет по ТВ оценить заявления ведущих «Интера» к 9 Мая

Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на «Интере»; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и «нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников», а «их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве». Радикалы после этого устроили пикетирование офиса «Интера». Они требовали не пускать в эфир «пропагандистский контент», но телеканал не снял концерт с эфира.

"Прошу Национальный совет и вас (главу регулятора — ред.) лично принять все возможные меры для прекращения антиукраинской пропаганды в телеэфире, а также предоставить мне следующую информацию… Какие действенные меры планирует принять Нацсовет для прекращения антиукраинской деятельности телеканала «Интер»?" — написала Гопко в четверг на своей странице в Facebook.

Она также просит Нацсовет предложить законодательные изменения, необходимые «для надежной защиты украинского теле— и радиопространства».

Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания пообещал немедленно отреагировать на заявления ведущих праздничного концерта.