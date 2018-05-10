«Мегафон: разводнение контроля над Mail.ru за премию более 20% — нейтрально, — Игорь Гончаров, аналитик ФГ „БКС“

Премиальная цена продаваемых акций класса А (+29% к цене обыкновенных акций) частично нивелируется размытием контроля над Mail.ru (до 31% на пропорциональной основе с 64%), что представляет дополнительные риски для миноритариев.

Мегафон договорился о продаже части своего пакета акций Mail.ru Газпромбанку (ГПБ), USM и Ростеху , говорится в пресс-релизе оператора. Ниже представлены основные моменты сделки:

Мегафон внесет акции Mail.ru класса А в новую компанию МФ Технологии (МФТ).

— Пакет оценивается в $450 млн Хотя акции класса А не торгуются, цена сделки предполагает 29%-ную премию к цене торгуемых обыкновенных акций Mail.ru. Акции класса А имеют равные права на дивиденды, но в 25 раз больше голосов на акцию.

— Мегафон продаст 55% в МФТ Газпромбанку, USM и Ростеху, доли которых составят в новой компании в итоге 35%, 9% и 11% соответственно. За эту общую долю партнеры заплатят $248 млрд

— Компания предполагает завершить сделку примерно через месяц.

Мы видим следующие последствия сделки для Мегафона.

Позитивно:

— Частичная монетизация доли в Mail.ru по премиальной цене.

— 29%-ная премия от цены торгуемых обыкновенных акций Mail.ru — Прямая денежная выгода от Мегафона составляет $55 млн (55% премии к базовой цене акций класса А).

— Снижение долговой нагрузки Мегафона, что должно способствовать возобновлению потока дивидендов.

— $248 млн, которые Мегафон должен получить от продажи 55% акций Mail.ru, составляет 0.13x от OIBDA и соответственным образом уменьшают долговую нагрузку компании.

Негативно:

— Сделка размывает контроль Мегафона над Mail.ru даже с учетом косвенного владения через МФТ.

— Голосующая доля оператора в Mail.ru снизится до 31% (включая 4.5% прямых голосов и 26.5% пропорциональных голосов через МФТ) с 63.4%.