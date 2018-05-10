Ещё
«Мегафон: разводнение контроля над Mail.ru за премию более 20% — нейтрально, — Игорь Гончаров, аналитик ФГ „БКС“
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мегафон: разводнение контроля над Mail.ru за премию более 20% — нейтрально, — Игорь Гончаров, аналитик ФГ „БКС“ 

Прайм 17 минут назад
Фото: Прайм
Премиальная цена продаваемых акций класса А (+29% к цене обыкновенных акций) частично нивелируется размытием контроля над Mail.ru (до 31% на пропорциональной основе с 64%), что представляет дополнительные риски для миноритариев.
Мегафон договорился о продаже части своего пакета акций Mail.ru Газпромбанку (ГПБ), USM и Ростеху, говорится в пресс-релизе оператора. Ниже представлены основные моменты сделки:
Мегафон внесет акции Mail.ru класса А в новую компанию МФ Технологии (МФТ).
— Пакет оценивается в $450 млн Хотя акции класса А не торгуются, цена сделки предполагает 29%-ную премию к цене торгуемых обыкновенных акций Mail.ru. Акции класса А имеют равные права на дивиденды, но в 25 раз больше голосов на акцию.
— Мегафон продаст 55% в МФТ Газпромбанку, USM и Ростеху, доли которых составят в новой компании в итоге 35%, 9% и 11% соответственно. За эту общую долю партнеры заплатят $248 млрд
— Компания предполагает завершить сделку примерно через месяц.
Мы видим следующие последствия сделки для Мегафона.
Позитивно:
— Частичная монетизация доли в Mail.ru по премиальной цене.
— 29%-ная премия от цены торгуемых обыкновенных акций Mail.ru  — Прямая денежная выгода от Мегафона составляет $55 млн (55% премии к базовой цене акций класса А).
— Снижение долговой нагрузки Мегафона, что должно способствовать возобновлению потока дивидендов.
— $248 млн, которые Мегафон должен получить от продажи 55% акций Mail.ru, составляет 0.13x от OIBDA и соответственным образом уменьшают долговую нагрузку компании.
Негативно:
— Сделка размывает контроль Мегафона над Mail.ru даже с учетом косвенного владения через МФТ.
— Голосующая доля оператора в Mail.ru снизится до 31% (включая 4.5% прямых голосов и 26.5% пропорциональных голосов через МФТ) с 63.4%.
— Мегафон не планирует выплачивать спецдивиденд по итогам сделки, заявил исполнительный директор компании Геворк Вермишян.
Прайм: последние новости
Рейтинг самых влиятельных людей по версии Forbes пополнился 17 новыми лицами ЦБ: Выход США из ядерной сделки существенно не скажется на экономике Ирана США подали жалобу в ВТО на Индию – заявление
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом50
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1119
Новосибирский студент устроил расстрел в колледже93
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»260
Крымский мост: дата известна — без Путина не поедут660
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
03:12
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение