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Uber показала прототип летающего такси
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Uber показала прототип летающего такси 

Ferra.ru 1 час назад
Компания Uber предоставила журналистам CBS News первый взгляд на дизайн летающего такси. Прототип будет демонстрироваться на втором ежегодном мероприятии Uber Elevate Summit, которое пройдёт 8 и 9 мая в Лос-Анджелесе.
Как ожидается, Uber сможет продемонстрировать такое такси в полёте в 2020 году. Дизайн аппарата напоминает дрон с многочисленными пропеллерами, в том числе, обеспечивающими вертикальные взлёт и посадку. Основной корпус такси больше напоминает фюзеляж самолёта, а не вертолёта. Он будет работать на электричестве, а не топливе. Таким образом, аппарат будет тише, эффективнее и дешевле в эксплуатации, чем традиционные вертолёты.
Согласно описанию Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi), главы Uber, пользователи смогут вызывать летающее такси через приложение и садиться на него на ближайшей специальной стоянке на крыше.
Также предусмотрен алгоритм подбора попутчиков, до 4 пассажиров на такси, чтобы снизить стоимость поездки. По словам Хосровшахи, компания стремится создать сеть подобных такси, чтобы оно было доступно для простых людей для поездок на относительно большие расстояния по приемлемой цене, когда они хотят избежать пробок.
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