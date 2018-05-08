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Мужчина погиб от удара током в Красноярском крае
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Мужчина погиб от удара током в Красноярском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Крановщику, из‐за неосторожности которого погиб местный житель, грозит пять лет тюрьмы. Против рабочего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщили в Западно‐Сибирской транспортной прокуратуре.
ЧП произошло в сентябре прошлого года близ станции Лукашевич Партизанского района Красноярского края. На перроне велись монтажные работы, в ходе которых обвиняемый нарушил технику безопасности и приблизился стрелой автокрана на опасное расстояние к ЛЭП. Так образовалась мощнейшая электрическая дуга, убившая током стоящего рядом 38-летнего мужчину. В бригаду рабочих он не входил и в работах не участвовал.
Двухлетний малыш вывалился из окна восьмого этажа в Якутии. Жизнь ребенка спасти не удалось, ведется проверка.
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