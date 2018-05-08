Праздник речной навигации пройдет в Парке Горького 12 мая

Праздник навигации пройдет в Парке Горького 12 мая 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Канал имени Москвы» со ссылкой на руководителя Германа Елянюшкина.

«Впервые праздник навигации в Москве решили провести с таким размахом. И хотя официальный старт летнему судоходству в Московском бассейне был дан 24 апреля, торжественное мероприятие состоится 12 мая на одной из лучших площадок страны — в Парке Горького. Открытие навигации должно стать запоминающимся событием не только в жизни речников, но и всех горожан и гостей столицы», — приводятся в сообщении слова Г. Елянюшкина.

В пресс-службе уточнили, что мероприятие начнется в 12:00 на Пушкинской набережной. Водно-музыкальную программу откроет духовой оркестр, шоу барабанщиков, после чего начнется парад флота и выступление артистов. Также зрители увидят весь пассажирский и специальный флот, представленный на реках Московского бассейна. Это пассажирские теплоходы, банкетный и прогулочный флот, яхты и катера разного размер. Всего около 100 судов.

«Такого речного парада в Москве еще не было. Водный караван протянется на несколько километров и будет двигаться по центру Москвы от Новоспасского моста у Крутицкого подворья до Новоандреевских мостов у Лужников.

Здесь будут первые московские речные трамвайчики — знаменитые «Москвичи» 1954 г. постройки, «ОМы» из 1960 гг., теплоходы «Москва» из 1970 гг., а также современные отечественные суда. Это необычные теплоходы, построенные по индивидуальным проектам в начале 2000 гг., красавцы яхты-ледоколы и новейшие разноцветные трамвайчики «Снегири». В параде также примет участие единственное в Московском бассейне колесное судно-банкетоход, построенное в 2014 г. в Нижнем Новгороде», — указано в сообщении.

Кроме того, в ходе мероприятия состоится смотр маломерного флота. Так, по Москве-реке пройдут разнообразные яхты для личного использования, прогулок с компанией и семейных путешествий.

«Украсит колонну жемчужина отечественного яхтостроения — «Паллада». А необычным участником демонстрации станет хаусбот — настоящий дом на воде. Разработанный для круглогодичного проживания, мощный катамаран с вертолетной площадкой способен зимой вмерзать в лед и обеспечен автономными «зелеными» системами жизнеобеспечения», — поясняется в сообщении.

«При поддержке министерства транспорта РФ и Федерального агентства морского и речного транспорта мы хотим отмечать в Москве настоящий речной праздник, который станет национальным фестивалем. Так же, как авиационный салон МАКС в Москве и «Алые паруса» в Санкт-Петербурге , нужно продвигать навигацию — речные перевозки и водный туризм. Тогда на реку вернется жизнь, она станет магнитом — настоящим праздником, на который захочется прийти всей семьей», — заключил Г. Елянюшкин.