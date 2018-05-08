Праздник речной навигации пройдет в Парке Горького 12 марта

Праздник навигации пройдет в Парке Горького 12 мая, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Канал имени Москвы». Мероприятия в честь запуска туристических рейсов на воде впервые проведут с таким размахом.

Как рассказал руководитель учреждения Герман Елянюшкин , прогулочные суда курсируют с 24 апреля. Однако торжественное мероприятие, посвященное судоходному сезону, решили провести в одном из главных городских парков позднее, чтобы сделать его по-настоящему запоминающимся.

Праздник начнется в 12:00 на Пушкинской набережной. Его откроют духовой оркестр и шоу барабанщиков, затем начнется парад флота и выступление артистов. Зрителям представят весь пассажирский и специальный флот, курсирующий на реках Московского бассейна. Мимо набережной пройдут пассажирские теплоходы, банкетный и прогулочный флот, яхты и катера разного размера — всего около 100 судов.

Длина водного каравана составит несколько километров, отметили в пресс-службе. Суда пройдут от Новоспасского моста у Крутицкого подворья до Новоандреевских мостов у Лужников. Помимо современных судов, будут представлены первые московские речные трамвайчики «Москвичи» 1954 года постройки, «ОМы» из 1960-х годов и теплоходы «Москва» из 1970-х годов. Кроме того в параде примет участие единственное в Московском бассейне колесное судно-банкетоход, построенное в 2014 году в Нижнем Новгороде.

Помимо крупных судов, по Москве-реке пройдут разнообразные яхты для личного использования, прогулок с компанией и семейных путешествий. Среди них будет яхта «Паллада» и настоящий дом на воде, разработанный для круглогодичного проживания. Он создан на базе мощного катамарана, оснащен вертолетной площадкой и оборудован «зелеными» системами жизнеобеспечения.

Мероприятие проведут при поддержке министерства транспорта РФ и Федерального агентства морского и речного транспорта. Как пояснил Елянюшкин, праздник должен послужить продвижению речного флота, по аналогии с авиационным салоном МАКС в Москве и «Алыми парусами» в Санкт-Петербурге

Прогулочная навигация открылась в столице 24 апреля. Перед запуском судов столичные реки привели в порядок, очистив воду от водорослей и мусора, занесенного талым снегом. Круизная навигация стартовала 29 апреля.