В Воронеже вокруг рекламного щита соорудили автобусную остановку 

Необычная конструкция появилась в Коминтерновском районе. Жительница Воронежа Ольга Коновалова поделилась в соцсети фотографиями автобусной остановки, в которую буквально встроен рекламный щит. По словам девушки, необычная конструкция появилась на улице Хользунова. Правда, оказалось, что это остановочный павильон возвели вокруг рекламного щита, а не наоборот. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в управе Коминтерновского района во вторник, 8 мая. Речь идёт об остановке «улица Беспаловой», расположенной на пересечении улицы Хользунова с улицей Верещагина. — Рекламный щит установлен законно, есть соответствующее разрешение областного департамента имущества и земельных отношений. А вот остановочный павильон является незаконным. Сейчас выясняется, кто и когда его установил, — рассказали в управе.
Разрешение на установку остановочных павильонов в городе выдаёт управление транспорта. Представители ДИЗО пообещали связаться с ними, чтобы урегулировать вопрос. Как разрешится курьёзная ситуация, пока неизвестно. Дарья Крымова Фото — Ольга Коновалова