Журналисты узнали, куда исчез дуб, посаженный Макроном и Трампом возле Белого дома

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит прибыли в Вашингтон с официальным визитом по случаю 250-летия дружбы между США и Францией.

В качестве подарка своему коллеге Эммануэль привез саженец скального дуба из леса Белло, где 100 лет назад, во время Первой мировой войны, бок о бок сражались американские и французские солдаты. В тот же день президенты сообща посадили дерево на южной лужайке Белого дома под присмотром своих жен и прицелом фотокамер.

Однако не прошло и двух дней, как дуб с лужайки исчез. Там, где должно было расти молодое дерево, сейчас пожелтевшая трава. Выяснить, куда пропал французский подарок, решили журналисты The Huffington Post. На официальный запрос в Белый дом они получили исчерпывающий ответ: «Это обычный фитосанитарный карантин, который обязаны пройти все саженцы, семена и даже земля, ввозимая на территорию страны».

Вскоре после того как главы государств торжественно посадили дуб и разошлись фотографы, растение выкопали и поместили в специальное помещение. Сколько оно там пробудет и когда вернется на место, неизвестно.