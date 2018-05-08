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Журналисты узнали, куда исчез дуб, посаженный Макроном и Трампом возле Белого дома
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Журналисты узнали, куда исчез дуб, посаженный Макроном и Трампом возле Белого дома 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит прибыли в Вашингтон с официальным визитом по случаю 250-летия дружбы между США и Францией.
В качестве подарка своему коллеге Эммануэль привез саженец скального дуба из леса Белло, где 100 лет назад, во время Первой мировой войны, бок о бок сражались американские и французские солдаты. В тот же день президенты сообща посадили дерево на южной лужайке Белого дома под присмотром своих жен и прицелом фотокамер.
Однако не прошло и двух дней, как дуб с лужайки исчез. Там, где должно было расти молодое дерево, сейчас пожелтевшая трава. Выяснить, куда пропал французский подарок, решили журналисты The Huffington Post. На официальный запрос в Белый дом они получили исчерпывающий ответ: «Это обычный фитосанитарный карантин, который обязаны пройти все саженцы, семена и даже земля, ввозимая на территорию страны».
Вскоре после того как главы государств торжественно посадили дуб и разошлись фотографы, растение выкопали и поместили в специальное помещение. Сколько оно там пробудет и когда вернется на место, неизвестно.
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