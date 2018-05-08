Военный эшелон времен войны завершает путешествие по Волгоградской области

Сотни жителей Волгограда сегодня, 8 мая, накануне Великой Победы встретили на железнодорожном вокзале «Воинский эшелон». Паровая машина родом из Будапешта 1952 года выпуска стала центром внимания сотен горожан.

Ко встрече тепловоза привлекли волонтёров

Ровно в 11:00, как и было заявлено в расписании, на первый путь первой платформы станции Волгоград-1 прибыл венгерский паровоз модели «Эр» с пятью железнодорожными платформами, на которых в город-герой, проехав через несколько областей, вернулась военная техника Советской Армии. Долгожданного железного гостя приветствовал духовой оркестр и многочисленные зрители с гвоздиками. Паровоз отвечал взаимностью, издавая оглушительные гудки.

С платформы тепловоза волгоградцев приветствовали мужчины в военной форме 40-х годов

Чтобы сфотографироваться с военной техникой, локомотивом паровоза и машинистами, волгоградцы выстроились сегодня в очередь. Кочегары не подавали вида, что устали, и продолжали улыбаться.

V1.ru побывал в самом «пекле» — кабине машиниста, внутри которой так же жарко, как и в бане.

— Мы очень много пьём воды, — рассказывает машинист паровоза-тепловоза Юрий Чубрик. — И мы много пьем, и сам паровоз. 27 кубометров воды в цилиндре и пять-шесть тонн в котле. А ведь сегодня еще более-менее прохладно, обычно гораздо жарче. Плюс ко всему тёплая форма образца 1943 года. Кстати, нам ее предоставили в Волгограде.

Эшелон стратовал из Астрахани 18 апреля. Там местные жители устроили ретропоезду проводы, как во время войны. За 20 дней эшелон побывал в Астраханской и Сратовской областях, после чего проехал по станциям волгоградского региона. 10 мая эшелон отправится в Палласовский район. Это будет заключительный пункт в маршруте.

Костюм дежурной удобен и практичен

Настоящим украшением сегодняшнего мероприятия на станции Волгоград-1 стала сегодня специалист по управлению персоналом Ксения Заставная. Пройти мимо красавицы в военном кителе волгоградцы не могли и один за другим просили сделать фото на память.

— На мне праздничный китель дежурного подстанции образца военных лет, — рассказала V1.ru Ксения. — Шился он по заказу дорожным музеем Приволжской железной дороги специально для этой акции.

Несмотря на то, что красный день календаря не наступил, праздник для многих присутствующих на платформе уже начался.

— Здорово, что уже сегодня много жителей нашего города проявляют любопытство к военной технике и тепловозу, — рассказывает волгоградец Виктор Ефремов . — Вообще железнодорожный транспорт сыграл исключительно важную роль в победе над фашистами. Была возросшая потребность в массовых перевозках, в том числе крупных стратегических грузов. Об этом тоже не стоит забывать.

Торжественная встреча ретропоезда завершилась небольшим концертом. Почетные места в первых рядах заняли приглашенные ветераны и дети Сталинграда. Все желающие могли поесть традиционной солдатской каши. Тепловоз простоял на платформе станции Волгоград-1 до 14:00 и вновь отправился в путь в сторону Палласовки

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