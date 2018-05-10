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Ставропольцы установили «Рекорд Победы» и отжались 26 298 раз
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Ставропольцы установили «Рекорд Победы» и отжались 26 298 раз 

АиФ Ставрополье 15 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ставропольские спортсмены сделали 26 298 отжиманий в честь Дня Победы, сообщили STAV.AIF.RU в общественной организации Offbeats.
Патриотическую акцию провели на спортивной площадке в «Перспективном» микрорайоне, куда со всего города приехали полсотни активных ребят и девушек. Задача была непростой: всем вместе отжаться более 26 тысяч раз за каждый мирный день после 9 мая 1945 года.
Спортсменам удалось выполнить 26 298 отжиманий за 4 часа 45 минут и установить «Рекорд Победы». Девять сильнейших участников акции отжались более 1 000 раз.
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