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В День Победы ТРЦ «М5Молл» в Рязани добавит новый автобусный маршрут
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В День Победы ТРЦ «М5Молл» в Рязани добавит новый автобусный маршрут 

АиФ Рязань 1 час назад
Руководство ТРЦ «М5 Молл» на 9 мая добавило бесплатный автобусный маршрут Рыбное — «ТРЦ М5Молл», сообщается на сайте торгового заведения.
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