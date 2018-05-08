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В День Победы ТРЦ «М5Молл» в Рязани добавит новый автобусный маршрут
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В День Победы ТРЦ «М5Молл» в Рязани добавит новый автобусный маршрут
АиФ Рязань
1 час назад
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Руководство ТРЦ «М5 Молл» на 9 мая добавило бесплатный автобусный маршрут
Рыбное
— «ТРЦ М5Молл», сообщается на сайте торгового заведения.
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