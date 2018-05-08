В Азове открыли памятный знак «Город воинской доблести»

Второго мая для сохранения военно-исторического наследия Ростовской области, увековечения памяти воинов губернатор присвоил Азову почетное звание «Город воинской доблести».

"Азов — первый [город, которому было присвоено почетное звание], потому что увековечил о себе память не только в годы Великой Отечественной войны, но и гораздо раньше. Азов связан с Александром Суворовым Александром Меншиковым . Звание «Город воинской доблести» — это не только подвиг в 1941-45 годах, это заслуги за многие другие исторические периоды, когда мы вспоминаем историю нашей страны", — сказал Голубев.

Памятный знак выполнен из бетона и бронзы, его установили в одном из центральных скверов города. Памятник виден из окна квартиры единственного из живущих в городе освободителей Азова — 95-летнего ветерана Николая Неживенко.

На территории Ростовской области на Миус-фронте погибли, пропали без вести и получили ранения около 800 тыс. советских солдат.