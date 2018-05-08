В Азове открыли памятный знак «Город воинской доблести» 

АЗОВ /Ростовская область/, 8 мая. /ТАСС/. Первый в Ростовской области памятный знак «Город воинской доблести» открыли в Азове перед Днем Победы, передает корреспондент ТАСС. В торжественной церемонии открытия принял участие глава региона Василий Голубев.
Второго мая для сохранения военно-исторического наследия Ростовской области, увековечения памяти воинов губернатор присвоил Азову почетное звание «Город воинской доблести».
"Азов — первый [город, которому было присвоено почетное звание], потому что увековечил о себе память не только в годы Великой Отечественной войны, но и гораздо раньше. Азов связан с Александром Суворовым, Александром Меншиковым. Звание «Город воинской доблести» — это не только подвиг в 1941-45 годах, это заслуги за многие другие исторические периоды, когда мы вспоминаем историю нашей страны", — сказал Голубев.
Памятный знак выполнен из бетона и бронзы, его установили в одном из центральных скверов города. Памятник виден из окна квартиры единственного из живущих в городе освободителей Азова — 95-летнего ветерана Николая Неживенко.
На территории Ростовской области на Миус-фронте погибли, пропали без вести и получили ранения около 800 тыс. советских солдат.
Как сообщалось, в мае в Ростовской области недалеко от мемориала «Самбекские высоты» под Таганрогом начали строить народный военно-исторический музейный комплекс. На территории будущего музея планируют развернуть экспозицию военной техники, а при помощи современного мультимедийного оборудования с видео— и аудиоэффектами — знакомить посетителей с событиями времен Великой Отечественной войны.