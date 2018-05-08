Россия потребовала найти виновных в осквернении памятника маршалу Коневу в Чехии 

Посольство РФ в Чехии обратилось в МИД республики с осуждением произошедшего осквернения памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом «360» сообщил пресс‐секретарь российского диппредставительства Алексей Колмаков.
Мы настаиваем на проведении тщательного расследования с привлечением виновных к ответственности. Кроме того, призываем принять меры для недопущения подобного в будущем
пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Алексей Колмаков.
По его словам, посольство, как только узнало о произошедшем, незамедлительно связалось с мэрией Праги. Власти города заверили российскую сторону, что памятник будет приведен в надлежавший вид в кратчайшие сроки.
Инцидент произошел в ночь на 8 мая. Неизвестные облили монумент розовой краской. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.