В Пензе накануне 9 мая чистили от пыли и мусора обочины основных магистралей

Во всех районах Пензы 8 мая проходят предпраздничные уборки по благоустройству дорог и улиц. Мэрия опубликовала подробный отчет о проделанной работе.

Так, в Железнодорожном районе организованы работы по уборке и вывозу несанкционированных навалов мусора с улиц Чехова, Толстого, Железнодорожной, 3-го проезда Чаадаева, с территории, прилегающей к ФАД М-5 «Урал», очищено свыше 3940 кв.м территории.

В течение дня вывозился мусор с внутридворовых территорий многоквартирных домов по улицам Луначарского, Герцена, Дзержинского, Литвинова, Саранской, Чаадаева, Чапаева, Медицинской, Антонова, Измайлова и др.

В Октябрьском районе продолжаются работы по очистке внутридворовых территорий, проездов, пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, тротуаров.

Специалисты МУП «Пензадормост» занимаются очисткой, мойкой прилотковой части дорожных покрытий вакуумно-подметальной машиной с увлажнением по улицам Рахманинова, Стасова, Лозицкой, по улице Ладожская (территория магазина «Гранат»), по улицам 65-летия Победы, Ленина, Заводское шоссе, Леонова, Крупской, ИТР, Лазо, Беляева, Кирпичная, Ударная, Титова, по проезду Титова и по улицам Байдукова, Аустрина, Литвинова.

Также моется проезжая часть дорог по улице Титова, проезду Титова, Беляева, Нахимова, Ударная, Леонова, Кирпичная, Крупская, Гагарина, Ленина; вручную чистятся от грязи и мусора тротуары по улицам Гагарина и Байдукова.

В Первомайском районе специалисты МУП «Пензадормост» собирали и вывозили смету по улице Баумана. Проводился мелко-ямочной ремонт дорожного полотна по улицам: Зеленодольская, Перспективная. Выполнены работы по грейдированию обочин по улице Перспективная.