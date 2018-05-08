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В Пензе накануне 9 мая чистили от пыли и мусора обочины основных магистралей
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В Пензе накануне 9 мая чистили от пыли и мусора обочины основных магистралей 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Во всех районах Пензы 8 мая проходят предпраздничные уборки по благоустройству дорог и улиц. Мэрия опубликовала подробный отчет о проделанной работе.
Так, в Железнодорожном районе организованы работы по уборке и вывозу несанкционированных навалов мусора с улиц Чехова, Толстого, Железнодорожной, 3-го проезда Чаадаева, с территории, прилегающей к ФАД М-5 «Урал», очищено свыше 3940 кв.м территории.
В течение дня вывозился мусор с внутридворовых территорий многоквартирных домов по улицам Луначарского, Герцена, Дзержинского, Литвинова, Саранской, Чаадаева, Чапаева, Медицинской, Антонова, Измайлова и др.
В Октябрьском районе продолжаются работы по очистке внутридворовых территорий, проездов, пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, тротуаров.
Специалисты МУП «Пензадормост» занимаются очисткой, мойкой прилотковой части дорожных покрытий вакуумно-подметальной машиной с увлажнением по улицам Рахманинова, Стасова, Лозицкой, по улице Ладожская (территория магазина «Гранат»), по улицам 65-летия Победы, Ленина, Заводское шоссе, Леонова, Крупской, ИТР, Лазо, Беляева, Кирпичная, Ударная, Титова, по проезду Титова и по улицам Байдукова, Аустрина, Литвинова.
Также моется проезжая часть дорог по улице Титова, проезду Титова, Беляева, Нахимова, Ударная, Леонова, Кирпичная, Крупская, Гагарина, Ленина; вручную чистятся от грязи и мусора тротуары по улицам Гагарина и Байдукова.
В Первомайском районе специалисты МУП «Пензадормост» собирали и вывозили смету по улице Баумана. Проводился мелко-ямочной ремонт дорожного полотна по улицам: Зеленодольская, Перспективная. Выполнены работы по грейдированию обочин по улице Перспективная.
В Ленинском районе МУП «Пензадормост» убирались от грязи и мусора подземные переходы, лестничные сходы по улицам: проспект Победы, Красная, Московская,5, Кирова 6/8, Кирова, 2. Очищены от грязи и мусора тротуары по улицам: Захарова, Ставского, Максима Горького, Кураева, Карла Маркса, Красная, Лермонтова, Советская, Володарского, Московская, Кирова, Урицкого, Либерсона, Набережная реки Пензы, Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Чкалова, Славы, Плеханова, Бакунина, Пушкина, Кулакова, Толстого, Некрасова, Бекешская, Суворова, Дзержинского, Коммунистическая, проспект Победы, Карпинского, 8 Марта.
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