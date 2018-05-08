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Зюганов призвал Путина не закрывать Мавзолей «всякими фанерками»
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Зюганов призвал Путина не закрывать Мавзолей «всякими фанерками» 

Ведомости 1 час назад
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал президента Владимира Путина не закрывать 9 мая Мавзолей Ленина «всякими фанерками». По его словам, Мавзолей — это великая советская история, ее нужно не закрывать, а опираться на нее для решения поставленных задач.
Зюганов 27 апреля направил Путину правительственную телеграмму с просьбой не загораживать Мавзолей декоративными ограждениями во время Парада 9 мая. «Ленин — такой же отец-основатель нынешнего государства, какими в США, к примеру, являются Вашингтон, Джефферсон, Франклин и другие», — говорится в телеграмме, копия которой оказалась в распоряжении «Интерфакса».
Зюганов напомнил, что именно к зданию Мавзолея во время парада Победы бросали фашистские знамена, с него руководители страны приветствовали солдат, отправляющихся на войну.
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