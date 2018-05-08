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Удмуртия в минуту: завершение фестиваля Чайковского и программа Дня Победы
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Удмуртия в минуту: завершение фестиваля Чайковского и программа Дня Победы 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Рабочий вторник, 8 мая, подошел к концу в Удмуртии. О самых интересных новостях дня корреспонденты информагентства «Сусанин» расскажут в традиционном обзоре.
Удмуртия в минуту: завершение фестиваля Чайковского и программа Дня Победы
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин».https://vk.com/id58647251 (Диктор Влад Цветков)
Фестиваль:
В Удмуртии завершился фестиваль «На родине Чайковского». Последний концерт состоялся в день рождения великого композитора, 7 мая. За время фестиваля республику посетили именитые артисты и музыканты.
Пожароопасный сезон:
Житель Удмуртии жёг траву и едва не спалил соседские дома. Огонь распространился из-за сильного порыва ветра. Тушить возгорание пожарным помогали сами жители. В МЧС напомнили, что жечь мусор и траву на участках запрещено.
Пьяная автомобилистка сбила двух детей в Глазове. Авария произошла в одном из городских дворов. Детей с травмами доставили в больницу.
Ах, белый теплоход:
Рейсы теплохода возобновят на Ижевском пруду в ближайшую субботу, 12 мая. Пока водный транспорт будет курсировать по укороченному маршруту — до Соловьевских дач через причал на бульваре Воскресенского.
День Победы:
День Победы отметят в Ижевске в среду, 9 мая. Празднование начнется с возложения цветов к Вечному огню. После этого состоится торжественный парад и шествие «Бессмертного полка». Продолжится праздник концертами и народными гуляниями.
ИА «Сусанин»: последние новости
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