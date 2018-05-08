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10 мая на ВДНХ пройдет лекция «Идеальные государства. Пять философских утопий, изменивших мир»
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10 мая на ВДНХ пройдет лекция «Идеальные государства. Пять философских утопий, изменивших мир» 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Жители Западного округа обсудят пять философских утопий, изменивших мир. Участники мероприятия узнают о том, какие существуют концепции идеального общественного строя и сможет ли человечество отказаться от них.
Еще в глубокой древности люди мечтали об идеальном обществе. Ощущая эту потребность, философы предположили, что человечество способно постигать объективные законы реальности. Благодаря чему иллюзорные образы получили рациональное обоснование, а мечта обзавелась инструкцией по применению. К каким последствиям это привело и какие экзотические формы принимал утопизм в истории человечества, а также о многом другом расскажет философ, аспирант философского факультета МГУ им. Ломоносова Антон Качулин.
Гости лекции обсудят философские труды и узнают, что их объединяет. Слушателям расскажут про «Идеальное государство» Платона, «Утопию» Томаса Мора, «Город солнца» Томмазо Кампанеллы, а также социалистическую утопию Карла Маркса и концепцию общества социальной инженерии Карла Поппера.
Также участники встречи смогут поговорить с лектором и понять причины, почему в конце XX века человечество пыталось отказаться от утопий. Кроме того, гости мероприятия постараются дать себе ответ на вопрос «Возможно ли общество без утопий?». Мероприятие рассчитано на посетителей старше 18 лет.
МЕСТО: ВДНХ, Павильон Книги (516). ВРЕМЯ: 10 мая 2018 года с 19:30 до 21:00. Вход свободный, необходима предварительная регистрация на сайте: https://fgbuk-gmvts-rosizo.timepad.ru/event/710440/.
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