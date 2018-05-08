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С 10 мая для пешеходов закрывается железнодорожный мост на улице Суворова
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С 10 мая для пешеходов закрывается железнодорожный мост на улице Суворова 

АиФ 58 минут назад
Фото: АиФ
С 10 мая начинается «косметический» ремонт железнодорожного моста на улице Суворова. Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, рабочим нужен месяц, чтобы нанести антикоррозийное покрытие, покрасить конструктивные элементы моста и провести иные работы.
«В связи с производством ремонта, в указанный период в районе моста на улице Суворова будут частично перекрыты тротуары. Разработана временная схема движения, которой пешеходы смогут воспользоваться, следуя указателям», — говорят в КЖД.
Отметив, что для автомобилистов не будет создано помех для движения.
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