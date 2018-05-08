ФСБ выявила поставки контрафакта для выполнения оборонзаказа во Владимирской области

"В 2016 году на «Муромтепловоз» поставлялись 18 контрафактных, а также бывших в использовании изделий и комплектующих к ним. Их ненадлежащее качество выявлено на этапе входного контроля, который проводили специалисты 716-го военного представительства Министерства обороны РФ. Вместо того, чтобы остановить приемку продукции, начальник военного представительства ничего не предпринял и выдал разрешение на использование комплектующих изделий для продукции Минобороны. По предварительным данным, оборонному ведомству причинили ущерб в размере 3,5 млн рублей", — сказали в пресс-службе.

Материалы управления ФСБ переданы в военный следственный отдел СК РФ по Владимирскому гарнизону. «Уголовное дело по статье „Превышение должностных полномочий“ возбуждено против начальника 716-го военного представительства. Расследование продолжается», — отметили в пресс-службе.

Машиностроительное предприятие «Муромтепловоз» основано в 1916 году, является многоотраслевым — выпускает железнодорожные, сельскохозяйственные машины, учебно— тренировочные средства, продукцию оборонного значения, в том числе бронетранспортеры.