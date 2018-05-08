В Подмосковье собака искусала пятилетнюю девочку

МОСКВА , 8 мая — РИА Новости . Пятилетняя девочка в подмосковном Видном попала в больницу с серьезными травмами головы после нападения агрессивной собаки, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 30 апреля хозяева вывели на прогулку собаку породы «метис бульмастифа» по кличке «Смарт». Когда девочка подошла к животному, оно набросилось на нее и искусало ребенку голову и лицо. Девочку доставили в Видновскую районную клиническую больницу и оказали помощь. Сейчас ребенок находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Добавляется, что в ходе проверки уже осмотрено место происшествия, назначена судмедэкспертиза, опрошены родители девочки и владельцы собаки.