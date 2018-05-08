Анастасия Волочкова возмутила фанатов несуразными танцами

Анастасия Волочкова , несмотря на регулярную критику в своей адрес, сдаваться не собирается. Многие саркастически называют ее «женщиной-гренадером», однако балерина весьма гордится своей квадратной фигурой, которую считает спортивной.

На своей страничке в соцсети она опубликовала оптимистичный пост, где расхвалила себя любимую на все лады. Волочкова уверена в своей красоте, сексуальности, щедрости и неповторимости, а еще в том, что любит и любима.

Далее звезда намекнула, что скоро преподнесет своим поклонникам сюрприз и «поддаст жару». Сказано — сделано. В следующем посте Анастасия разместила ролик, снятый в ускоренном темпе. В нем она запечатлена танцующей на огромных каблуках в боди черного цвета.

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Пара подписчиков звезды умудрились найти в видео юмористическую жилку. Однако большинство пользователей усомнились в здравом рассудке звезды. Они назвали ее пляски несуразными. Некоторые даже предложили вызвать Волочковой карету скорой помощи, а также посоветовали звезде перестать выставлять себя на посмешище, пишет сайт Dni.ru.