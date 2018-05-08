Россию назвали родиной токарного станка

Юрий Сериков из Российского государственного профессионально-педагогического университета (Нижнетагильский филиал) провел анализ ранее найденных у святилища на реке Чусовой биконических костяных стрел каменного века и пришел к выводу, что часть из них была изготовлена на токарном станке с лучковым приводом. Такие стрелы имеют древность около 7 300 — 7 500 лет назад, то есть относятся к неолиту. Это делает токарный станок на много тысяч лет старше, а также перемещает место его изобретения из Древнего Египта в Зауралье. Соответствующая статья опубликована в Вестнике Пермского университета серия «История».

Река Чусовая находится на Среднем Урале и знаменита огромным количеством довольно своеобразных археологических памятников. Часто не имеющих прямых аналогов в близких к ней районах. На реке находятся необычные скальные обнажения, где в древности устраивались святилища. Одним из таких мест является пещера в Камне (фактически — скальном обнажении) Дыроватом.

Местное слово «камень» в данном случае означает массивную скалу высотой до 80 метров и длиной до километра, тянущуюся вдоль берега реки. Вход в пещеру находится на высоте около 20 метров на абсолютно отвесной и практически гладкой стене, то есть доступ в нее всегда был не самым простым. В пещере найдены 22 тысячи наконечников стрел, сделанных из кости, бронзы, железа и камня. Часть из них выглядят очень похожими, причем производили их заметно к западу или к востоку от Урала — видимо, Чусовая в древности была оживленным транспортным коридором.

Автор новой работы, археолог Юрий Сериков, ранее открывший необычное захоронение шамана и его помощницы в пещере в Камне Дождевом (также на Чусовой ), провел анализ найденных в пещере в Камне Дыроватом наконечников, а точнее — только костяных биконических наконечников. Так называют наконечники стрел, имеющие форму двух сложенных широкой частью друг к другу конусов. Назначение таких стрел не всегда понятно. Есть предположения, что их использовали как свистящие.

Исследователь изучил 780 биконических наконечников, принадлежащих к мезолиту, неолиту и энеолиту. К среднекаменному веку (примерно до 10 тысяч лет назад для данного региона) принадлежит 328 штук, среди которых два типа — с разделительным пояском (90 процентов) и без него, где нижний конус шире верхнего (остальные). Из 383 неолитических биконических наконечников (после 10 тысяч лет назад) целый ряд — 246 наконечников — имеют правильную форму тел вращения. Такая форма могла появиться только в результате токарной обработки предмета — ее практически невозможно получить вручную. Один из костяных наконечников полностью выполнен на токарном станке — он не несет следов других видов обработки.

Автор работы отмечает, что токарную обработку (резанием, перпендикулярным оси наконечника) проводили, по всей видимости, на сравнительно простом токарном станке с лучковым приводом. Вращение зажатой заготовки в таком станке, вероятно, достигалось с помощью возвратно-поступательных движений лука, тетива которого была обвита вокруг заготовки. Руки токаря сжимали лук и двигали его вперед-назад, при этом тетива скользила по заготовке, вращая ее, а резец, установленный спереди от заготовки, осуществлял обработку.

Следы работы на биконических наконечниках свидетельствуют о том, что неолитический человек на территории Среднего Зауралья использовал токарный станок с лучковым приводом. Кроме того, исследователю также удалось доказать, что кость, из которой вытачивали наконечники, предварительно была размягчена химическим способом. Возможный возраст наконечников со следами токарной обработки — 7 300−7 500 лет назад (исходя из возраста найденных рядом костей).

До сих пор в исторической литературе за рубежом родиной токарного станка принято называть Древний Египет, а его появление датировать примерно 1 300 годом до нашей эры (он также имел лучковый привод). Однако эта дата на 4 000 лет моложе изделий с Чусовой. Автор работы упоминает ряд других, более ранних находок наконечников стрел на Урале, также со следами токарной обработки. Однако в широкой литературе эти находки малоизвестны, что и приводит к частым некорректным утверждениям, что токарный станок впервые появился у древних египтян.

Токарный станок стал одним из первых, созданных людьми (древнее него только сверлильный станок, впервые использованный не менее 40 000−50 000 лет назад), и сыграл большую роль в получении изделий с точно заданной формой. Именно за счет него в древности удалось получить первые камнеметные машины большой мощности, водопроводные краны современного облика и ряд других изделий.