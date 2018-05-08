В Московском зоопарке 9 мая расскажут о работе в годы ВОВ

В День Победы в Московском зоопарке прочитают лекцию о том, как работал зоопарк в годы Великой Отечественной войны, и расскажут удивительные истории про его обитателей и сотрудников, сообщается на сайте зоопарка.

«Девятого мая мы приглашаем всех желающих на увлекательные лекции, посвященные истории Московского зоопарка, людям и животным в годы Великой Отечественной войны. Лекции пройдут в 13:00 и 14:00 в Музее истории зоопарка», — говорится в сообщении.

Также в течение всего дня с 11:00 до 17:00 посетители музея смогут узнать от экскурсоводов о том, как работал зоопарк в годы войны, а также послушать удивительные истории про его обитателей и сотрудников.

На лекции «Московский зоопарк в годы Великой Отечественной войны» посетители узнают, как с первых же дней войны коллектив зоопарка перестроился на военный лад. Большинство мужчин, работавших в зоопарке, были призваны в армию, основная работа легла на женщин — работали без выходных и отпусков. Главное внимание уделяли сохранению животных, изыскивали заменители для дефицитных кормов, строжайшим образом экономили средства, предпринимали усилия по обороне зоопарка от налетов вражеской авиации.

Всю войну зоопарк не прекращал своей деятельности и не закрывался для посетителей. На фронте бойцы также заботились о животных, волею судьбы оказавшихся рядом с ними, как в фильме «Солдат и слон». Фрагменты этого кино будут показаны в рамках лекции.

«Сегодня в Московском зоопарке живет аллигатор Сатурн, переживший войну в одном из зоопарков Европы и поступивший в столичный террариум как военный трофей. Об этом и многом другом Вы узнаете на лекции «Московский зоопарк в годы Великой Отечественной войны», — уточняется на сайте.

На лекции «Животные на войне: друзья, помощники, соратники. Зоологические хроники войны» все желающие смогут узнать, что от первого до последнего дня сражений, под вражеским огнем на передовой и в тылу, преодолевая границы и погружаясь в морские глубины, животные беспрекословно выполняли команды человека, становясь героям наравне с ним. Здесь и домашние собаки, и кошки, и менее знакомые, и даже те, кто известен большинству как лабораторные животные.

Вписали свою страницу в зоологическую летопись войны и обитатели зоопарка. Кто-то из них отправился в эвакуацию, а кто-то стал неожиданным участником боевых действий, оставшись в Москве

На лекции необходима предварительная запись по телефону: 8 (499) 255-57-63.