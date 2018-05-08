Мэрию Нижнего Тагила покинула начальник управления муниципального имущества

По информации издания «Между строк», об увольнении Михайлову попросил лично глава муниципалитета Сергей Носов . С чем связано такое решение, не сообщается.

Сама чиновница холодно прокомментировала свое решение. «Ну и что в этом такого, что за новость? Заявление об увольнении ведь не свидетельство о смерти? Просто приняла такое решение!», — приводит издание слова Михайловой.

Марина Михайлова известна своей инициативой о передаче прав на регулирование отношений, возникающих в области распространения наружной рекламы на территории Нижнего Тагила своему ведомству вместо не зарекоммендовавшего себя муниципального агентства Агентства рекламно-информационного содействия. Тем самым Михайлова добилась для управления полномочий в принятии решений по демонтажу рекламных конструкций города.