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Мэрию Нижнего Тагила покинула начальник управления муниципального имущества
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Мэрию Нижнего Тагила покинула начальник управления муниципального имущества 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По информации издания «Между строк», об увольнении Михайлову попросил лично глава муниципалитета Сергей Носов. С чем связано такое решение, не сообщается.
Сама чиновница холодно прокомментировала свое решение. «Ну и что в этом такого, что за новость? Заявление об увольнении ведь не свидетельство о смерти? Просто приняла такое решение!», — приводит издание слова Михайловой.
Марина Михайлова известна своей инициативой о передаче прав на регулирование отношений, возникающих в области распространения наружной рекламы на территории Нижнего Тагила своему ведомству вместо не зарекоммендовавшего себя муниципального агентства Агентства рекламно-информационного содействия. Тем самым Михайлова добилась для управления полномочий в принятии решений по демонтажу рекламных конструкций города.
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