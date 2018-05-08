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Медведев: РФ не будет полностью отказываться от иностранных лекарств
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Медведев: РФ не будет полностью отказываться от иностранных лекарств 

Российская Газета 2 часа назад
Напомним, что в ГД внесены поправки, которые, в частности, дают право кабмину вводить ограничения или запрет на поставки товаров из США и других стран в ответ на недружественную политику. Одна из таких сфер — лекарства.
Михаил Тарасенко из "Единой России" напомнил о большом количестве импортных лекарств в аптеках. Он попросил Медведева взять вопрос обеспечения граждан лекарствами под личный контроль.
— Это очень важная тема. От того, какие лекарства в стране продаются, сколько стоят, зависят здоровье и жизни огромного количества людей, — заявил в ответ кандидат в премьеры.
Он напомнил, что в РФ есть перечень важнейших лекарств — 85% препаратов из него производятся в нашей стране.
Цель — добиться производства в РФ 90% жизненно важных лекарств, и она будет достигнута, продолжил Медведев.
— Но это не означает, что мы должны совсем отказаться от иностранных препаратов, — подчеркнул он, добавив, что в ряде случае речь идет об инновационных лекарствах.
Цель кабмина — чтобы в России активнее внедрялись собственные инновационные препараты. Также необходимо стимулировать иностранных производителей локализовать производство в нашей стране, заявил собеседник депутатов.
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