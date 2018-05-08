Ярославские энергетики почтили память воинов-освободителей

Накануне 73 годовщины Великой Победы в филиале ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» прошли праздничные мероприятия, посвященные 9 мая. Энергетики почтили память тех, кто с честью выполнил свой священный долг на фронте и в тылу, защитил и отстоял свободу и независимость страны. Руководство филиала, члены ветеранской и молодежной организаций возложили венки и цветы к мемориалу «Вечный огонь» в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны. После чего, вместе с нынешними сотрудниками филиала и пенсионерами-энергетиками собрались на торжественный митинг у расположенной возле подстанции «Северная» стелы памяти энергетикам, павшим в годы ВОВ.

После минуты молчания с приветственными словами к собравшимся обратились директор Ярэнерго Антон Герасимов, советник губернатора Ярославской области по вопросам энергетики Виктор Рогоцкий , руководители Совета ветеранов и Совета молодежи Ярэнерго.

«Этот праздник символизирует подвиг нашего народа, в нем воплотились чувства радости, гордости и одновременно с этим скорби и великой печали. Ярославские энергетики много сделали для Победы. Мы не только достойно обеспечивали теплом и светом жителей города и области, трудились в тылу в условиях жестких лишений, но и достойно защищали имя Ярославцев на фронтах Великой Отечественной войны», — выступил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» Антон Герасимов.

По завершению торжественного митинга на территории подстанции «Северная» для пенсионеров, ветеранов и тружеников тыла, а также работников предприятия был организован праздничный концерт и военно-полевая кухня. На концерте прозвучали песни и стихи военных лет, в том числе в исполнении сотрудников филиала, был показан видеофильм, снятый о ветеранах Ярэнерго, танцевальный коллектив «Энергия» подготовил танец «Пора в путь дорогу».

В рамках подготовки к 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне ПАО «МРСК „Центра“ реализован историко-мемориальный проект „Свет Памяти“. В рамках проекта „Свет памяти“ ПАО „МРСК Центра“ проводит работы по установке, проверке осветительного оборудования на территории прилегающей к памятникам и мемориальным комплексам сооруженным в честь памяти солдат воевавших во время Великой Отечественной войны, во всех регионах присутствия компании. Кроме того, ежегодно специалисты компании проводят работы по приведению в порядок территорий воинских захоронений, памятников участникам Великой Отечественной войны.

Работники ярославского филиала МРСК Центра провели в городе Любиме работы по благоустройству памятной стелы, установленной в честь уроженца здешних мест, Героя Советского Союза, командира 233-й штурмовой авиационной дивизии Владимира Смирнова , погибшего в 1943 году во время боевого вылета на Курской дуге. В городе Ярославле сотрудники Ярэнерго ухаживают за стелой памяти энергетикам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

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