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В Сочи состоялось награждение лауреатов премии и форум «Спорт и Россия»
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В Сочи состоялось награждение лауреатов премии и форум «Спорт и Россия» 

Чемпионат.com 58 минут назад
Фото: Чемпионат.com
26-28 апреля на Красной поляне в Сочи состоялась юбилейная премия и форум «Спорт и Россия — 2018» — ежегодное мероприятие, призванное поощрять компании за вклад в развитие и популяризацию спорта, а также объединять за столом для общения специалистов из разных областей. Участники форума обсудили особенности спортивного спонсорства, механизмы государственно-частного партнёрства в спорте, безопасность спортивных объектов, а также прогнозы на чемпионат мира по футболу.
Завершением мероприятия стала торжественная церемония награждения лауреатов премии. В роли ведущего выступил известный телекомментатор Юрий Розанов.
Напомним, что в номинации «За вклад в популяризацию спорта в СМИ» награду получил Сhampionat.com. Лауреатами также стали Империал Парк Отель & SPA, курорт «Роза Хутор», Crocus Fitness, Сеть фитнес клубов Зебра, сеть фитнес-клубов X-Fit, компания BQ, АО «ФК „Спартак — Москва“, ZENDEN Group, AGT Communications Agency, Greenbet, АО „Международный аэропорт Шереметьево“, REHAU, ООО „ПУМА-РУС“, НК „Роснефть“, RussiaRunning портал массового спорта. Гостями мероприятия стали прославленные спортсмены Евгений Алдонин, Александр Филимонов, Алексей Тищенко, Анастасия Максимова, Софья Великая.
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