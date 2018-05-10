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2 июня «Роза -Хутор» в Сочи примет фестиваль для детей «Поколение NEXT»
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2 июня «Роза -Хутор» в Сочи примет фестиваль для детей «Поколение NEXT» 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Со 2 по 11 июня на горном курорте «Роза -Хутор» в Сочи пройдет фестиваль для детей «Поколение NEXT».
Фестиваль ожидает 3 тысячи участников из России, Италии, Белоруссии, Молдовы, Латвии, Литвы, Казахстана, Израиля и других стран. Его призовой фонд впервые составит 1 млн рублей.
Юные участники не только покажут свои таланты в вокале и танцах, но и наберутся мастерства на мастер-классах со звёздами.
В этом году «Поколение Next» откроет Никита Киоссе, солист группы MBAND. В фестивале будут участвовать IOWA, Алсу, Антон Беляев, Иван Чебанов, группы «Нервы» и «ИнвОйс» (invOis). Гала-концерт с участием звёздных гостей будет показан на телеканале «Муз-ТВ».
Возглавит жюри фестиваля генеральный директор телеканала Арман Давлетьяров, сообщает пресс-служба курорта.
«Поколение Next. С нами пора считаться!» — так звучит слоган любимого фестиваля детей и подростков, для которых творчество составляет важную часть жизни.
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