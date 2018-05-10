2 июня «Роза -Хутор» в Сочи примет фестиваль для детей «Поколение NEXT»

Со 2 по 11 июня на горном курорте «Роза -Хутор» в Сочи пройдет фестиваль для детей «Поколение NEXT».

Италии, Белоруссии, Молдовы, Латвии, Литвы, Казахстана, Фестиваль ожидает 3 тысячи участников из России Израиля и других стран. Его призовой фонд впервые составит 1 млн рублей.

Юные участники не только покажут свои таланты в вокале и танцах, но и наберутся мастерства на мастер-классах со звёздами.

Возглавит жюри фестиваля генеральный директор телеканала Арман Давлетьяров, сообщает пресс-служба курорта.

«Поколение Next. С нами пора считаться!» — так звучит слоган любимого фестиваля детей и подростков, для которых творчество составляет важную часть жизни.