«На кой она там?» Первая «вафля» замечена в Нижегородской области

Фотографией дороги в клеточку поделился форумчанин Zozer. Он добавил, что нарисовали новую разметку у проходной завода в Заволжье

— Не вижу перекрестка. На кой она там? — спросил Йожыг. — «Вафля» только для регулируемых перекрестков — а это самопал бестолковый.

— Может по документам там таки перекресток, — предположил AndreKo.

— Было картофельное поле, а теперь вафля? Ставлю зачёт. Нарисовано ровно, хотя судя по всему и выкурено немало… В Заволжье походу вообще полезных занятий у людей не осталось, — написал Михаил Силевич.

— Тяга у людей к прекрасному, вон как красиво, — написал min.

— Посадочная площадка НЛО? — ISOpter Nautilus.

— Смысл? Чтобы на проходной фуры не толпились? Русский народ такой, перефразирует любую статью закона в свою пользу, — Caiman52.