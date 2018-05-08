«На кой она там?» Первая «вафля» замечена в Нижегородской области 

Фотографией дороги в клеточку поделился форумчанин Zozer. Он добавил, что нарисовали новую разметку у проходной завода в Заволжье.
— Не вижу перекрестка. На кой она там? — спросил Йожыг. — «Вафля» только для регулируемых перекрестков — а это самопал бестолковый.
— Может по документам там таки перекресток, — предположил AndreKo.
— Было картофельное поле, а теперь вафля? Ставлю зачёт. Нарисовано ровно, хотя судя по всему и выкурено немало… В Заволжье походу вообще полезных занятий у людей не осталось, — написал Михаил Силевич.
— Тяга у людей к прекрасному, вон как красиво, — написал min.
— Посадочная площадка НЛО? — ISOpter Nautilus.
— Смысл? Чтобы на проходной фуры не толпились? Русский народ такой, перефразирует любую статью закона в свою пользу, — Caiman52.
Дозвониться до представителя завода, чтобы поинтересоваться назначением разметки не удалось. По телефонам никто не отвечал. Корреспондент NN.RU отправил запрос в УГИБДД Нижегородской области с просьбой прокомментировать ситуацию.