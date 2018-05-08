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В Адыгее безопасность в День Победы обеспечат более 700 полицейских
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В Адыгее безопасность в День Победы обеспечат более 700 полицейских 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Министерством внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными органами Адыгеи разработан и реализуется комплекс мер. Он направлен на обеспечение безопасности и правопорядка при проведении торжеств, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Эти меры включают в себя организацию контрольно-досмотровых и ограничительных мероприятий, а также создание зон безопасности.
Вход в них 9 мая будет осуществляться через контрольно-досмотровые пункты. При этом, в места проведения мероприятий с массовым пребыванием граждан не будут допускаться лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, имеющие при себе пиротехнические изделия, оружие или предметы, которые могут быть использованы в качестве такового, а также любые напитки в стеклянной таре.
Всего на территории Адыгеи общественный порядок и безопасность граждан будут обеспечивать более 700 полицейских, около 60 сотрудников регионального отдела Росгвардии.
Активную помощь в этой работе правоохранителям окажут и несколько десятков представителей добровольных народных дружин.
Полиция Адыгеи поздравляет жителей и гостей республики с Днем Победы и обращается с просьбой проявить понимание в связи с предпринимаемыми ограничительными мерами, а также соблюдать общественный порядок и воздержаться от посещения мероприятий с запрещенными предметами.
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