Внутренний аудит «Ростелекома» соответствует международным стандартам

В ПАО «Ростелеком» завершена диагностика функции внутреннего аудита, которая проводилась компанией EY.

По результатам диагностики деятельность внутреннего аудита признана «как в целом соответствующая» Международным профессиональным стандартам группы 1300 внутреннего аудита Института внутренних аудиторов (далее — Стандарты). Это означает, что внутренний аудит имеет положение о внутреннем аудите, политики и процедуры, и их исполнение и результаты оцениваются как соответствующие Стандартам.

В рамках диагностики были определены основные сильные стороны функции внутреннего аудита и области, направленные на дальнейшее ее совершенствование

Для внутреннего аудита «Ростелекома» характерны высокая востребованность функции со стороны органов управления компании и менеджмента, применение риск-ориентированного подхода к планированию деятельности и осуществлению проверок, реализация проверок/консультаций, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности компании и улучшение мер по управлению бизнес-рисками, формулирование комплексного заключения об эффективности системы управления рисками, системы внутреннего контроля и корпоративного управления и т.д.