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Внутренний аудит «Ростелекома» соответствует международным стандартам
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Внутренний аудит «Ростелекома» соответствует международным стандартам 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В ПАО «Ростелеком» завершена диагностика функции внутреннего аудита, которая проводилась компанией EY.
По результатам диагностики деятельность внутреннего аудита признана «как в целом соответствующая» Международным профессиональным стандартам группы 1300 внутреннего аудита Института внутренних аудиторов (далее — Стандарты). Это означает, что внутренний аудит имеет положение о внутреннем аудите, политики и процедуры, и их исполнение и результаты оцениваются как соответствующие Стандартам.
В рамках диагностики были определены основные сильные стороны функции внутреннего аудита и области, направленные на дальнейшее ее совершенствование
Для внутреннего аудита «Ростелекома» характерны высокая востребованность функции со стороны органов управления компании и менеджмента, применение риск-ориентированного подхода к планированию деятельности и осуществлению проверок, реализация проверок/консультаций, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности компании и улучшение мер по управлению бизнес-рисками, формулирование комплексного заключения об эффективности системы управления рисками, системы внутреннего контроля и корпоративного управления и т.д.
«Совершенствование внутреннего аудита «Ростелекома» предусмотрено планами автоматизации деятельности функции, внедрения в практику работ техник непрерывного аудита и проведения комплексного комплаенс-аудита, — говорит главный аудитор «Ростелекома» Анна Лернер. — Проведение диагностики функции внутреннего аудита — это уникальный опыт для России, поскольку лишь некоторые отечественные компании прошли такую оценку. Для нас — это очень хорошая новость».
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