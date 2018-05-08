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Столичное УФАС возбудило дело в отношении физлица за размещение незаконной рекламы в Google AdWords
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Столичное УФАС возбудило дело в отношении физлица за размещение незаконной рекламы в Google AdWords 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Управление Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) по Москве возбудило дело в отношении физического лица, разместившего в Google AdWords рекламу «Академии бокса в Лужниках», сообщили в пресс-службе ведомства.
«Московское УФАС России возбудило дело в отношении рекламодателя (физического лица), разместившего в системе Google AdWords рекламу «Академия бокса в Лужниках», — говорится в сообщении.
Как уточняется, ведомство установило, что рекламируемое лицо не имеет никакого отношения к своему конкуренту — правообладателю товарного знака «Академия бокса».
«Антимонопольный орган напоминает, что размещение товарного знака в предложениях о продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе является исключительным правом владельца товарного знака и его лицензиатов. Потребитель мог быть введен в заблуждение и посчитать, что рекламируемое лицо имеет какое-либо отношение к своему конкуренту или, например, является его филиалом», — пояснили в пресс-службе.
В антимонопольной службе добавили, что рассмотрение дела состоится 8 мая 2018 г.
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