В Самаре установят «памятник» злостному должнику за коммунальные услуги

Самаре нашли нестандартный способ борьбы со злостными неплательщиками. Перед домом такого абонента установят трехтонный «памятник-напоминание».

— Первым «счастливчиком» стал житель поселка Зубчаниновка, — рассказали представители «Самарских коммунальных систем». — Хозяин коттеджа задолжал за водоснабжение и водоотведение 60 тысяч рублей. Свою «награду» он получит 10 мая.

По словам представителей «СКС», «напоминание» будет переходящим. Как только один абонент погасит свою задолженность, бетонную фигуру перевезут к дому следующего должника.