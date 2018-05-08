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В Самаре установят «памятник» злостному должнику за коммунальные услуги
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В Самаре установят «памятник» злостному должнику за коммунальные услуги 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самаре нашли нестандартный способ борьбы со злостными неплательщиками. Перед домом такого абонента установят трехтонный «памятник-напоминание».
— Первым «счастливчиком» стал житель поселка Зубчаниновка, — рассказали представители «Самарских коммунальных систем». — Хозяин коттеджа задолжал за водоснабжение и водоотведение 60 тысяч рублей. Свою «награду» он получит 10 мая.
По словам представителей «СКС», «напоминание» будет переходящим. Как только один абонент погасит свою задолженность, бетонную фигуру перевезут к дому следующего должника.
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