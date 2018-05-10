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В Самаре коммунальщики установили «памятник» перед коттеджем должника
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В Самаре коммунальщики установили «памятник» перед коттеджем должника 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Самарские коммунальщики в четверг, 10 мая, впервые опробовали новый вид борьбы с должниками. В Самаре рядом с трехэтажным коттеджем, в котором проживает задолжавший за воду хозяин, установили бетонный «памятник» в виде трехтонной пирамиды.
Изготовленный ресурсниками арт-объект — полтора метра в высоту и ширину, украшен красноречивыми надписями: «Здесь живет должник!», «Вы должны» и «Долг за воду оплатите». Его установили рядом с домом, хозяин которого в общей сложности забыл заплатить за воду из крана более 50 тысяч рублей.
К слову, мужчина очень удивился и заверил коммунальщиков, что воды у него в доме нет вообще, давно отрезана. Однако сотрудники «Самарских коммунальных систем», обследовав водопроводные сети, доказали обратное.
Как пояснили «РГ» в отделе по связям с общественностью предприятия, уже во второй половине дня самарец решил избавиться от бетонного груза и заплатил половину долга, написав расписку на вторую часть. Уже завтра, в пятницу к его дому снова пригонят кран и пирамида переедет к следующему неплательщику. Ведь долги перед ресурсниками за холодную воду в Самаре составляют сегодня 1,4 миллиарда рублей.
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