В Самаре коммунальщики установили «памятник» перед коттеджем должника

Самарские коммунальщики в четверг, 10 мая, впервые опробовали новый вид борьбы с должниками. В Самаре рядом с трехэтажным коттеджем, в котором проживает задолжавший за воду хозяин, установили бетонный «памятник» в виде трехтонной пирамиды.

Изготовленный ресурсниками арт-объект — полтора метра в высоту и ширину, украшен красноречивыми надписями: «Здесь живет должник!», «Вы должны» и «Долг за воду оплатите». Его установили рядом с домом, хозяин которого в общей сложности забыл заплатить за воду из крана более 50 тысяч рублей.

К слову, мужчина очень удивился и заверил коммунальщиков, что воды у него в доме нет вообще, давно отрезана. Однако сотрудники «Самарских коммунальных систем», обследовав водопроводные сети, доказали обратное.

Как пояснили «РГ» в отделе по связям с общественностью предприятия, уже во второй половине дня самарец решил избавиться от бетонного груза и заплатил половину долга, написав расписку на вторую часть. Уже завтра, в пятницу к его дому снова пригонят кран и пирамида переедет к следующему неплательщику. Ведь долги перед ресурсниками за холодную воду в Самаре составляют сегодня 1,4 миллиарда рублей.