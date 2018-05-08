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Программа «Миллион деревьев» озеленяет Вешняки
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Программа «Миллион деревьев» озеленяет Вешняки 

Управа района Вешняки 2 часа назад
Фото: Управа района Вешняки
В текущем месяце в Вешняках завершается высадка деревьев и кустарников. Места озеленения, виды растений и их количество были выбраны благодаря голосованию жителей на портале и в проекте «Активный гражданин».
В результате в нашем районе зелёные насаждения на объектах озеленения третьей категории украсят пятнадцать дворовых территорий. Они расположены по следующим адресам: ул. Вешняковская, территория домов 29, 29а, 29б, 29г, 29д, 31а, 31, 31 к. 2, 33 и домов 9, 11 к. 1, 11 к. 2 по ул. Молдагуловой: Вешняковская ул., д. 1 к. 1; д. 2; д. 21/26; д. 37; д. 41 к. 3; ул. Красный Казанец, д. 3 к. 1; д. 15 к. 1-2; Кетчерская ул., д. 2 к.1; Молдагуловой ул., д. 8 к. 2 и д. 4; Реутовская ул., д. 4 и д. 16; Косинская ул., д. 4 к. 2 и Старый Гай ул., д. 1 к. 2.
В перечисленных дворах появятся кусты сирени венгерской и обыкновенной, кизильник блестящий, чубушник гибридный, барбарис Тунберга, пузыреплодник калинолистный, спирея средняя и другие деревья и кустарники.
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