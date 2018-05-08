Шуба из воздуха и потерянные деньги: уфимцы рассказали, как их нагревают на «Совместных покупках»

Дешево, удобно и выбор огромный — так защищают уфимки давно полюбившийся способ интернет-шопинга. Из хитроумной идеи экономно затариться хорошими вещами, «Совместные покупки» давно превратились в настоящий бизнес, где водятся немалые деньги. И стали прекрасным источником «левой» прибыли для мошенников, а их в сети хватает.

Журналисты Ufa1 выяснили, как защитить свои права и вернуть «кровные» из «рискованных» покупок.

«Не тот цвет, фасон и модель»

— По совету подруги зарегистрировалась на таком сайте, и в первой же закупке меня «нагрели»! По бросовой цене заказала платье, а пришло что-то непонятное: и цвет не тот, и фасон, — рассказывает уфимка Айгуль. — На все мои претензии организатор отмахнулся: «Читайте правила».

Как рассказала владелица одного из порталов совместных покупок по имени Марина, руководители очень строго относятся к организаторам и участникам закупа. При любых нарушениях — строгие санкции: устроителям — вплоть до лишения статуса «орга», участникам, например за неоплату, — «черный список». Зато и гарантий масса.

— Все правила строго оговорены и описаны для каждой закупки. Организатор отвечает за качество товара, модель и даже цвет. При любом недовольстве участник может покупку вернуть, а организатор обязан перечислить деньги, — рассказывает Марина, владелица одного такого портала.

Уфимцев СП привлекают приятными ценами и широким ассортиментом

Для работы на подобных платформах «орги» оформляют ИП или ООО, поэтому все денежные операции проходят законно. Не возвращается только сумма комиссии за банковский перевод.

Но для «Распродажи» действительно существуют исключения: за стоковый товар организатор несет меньше ответственности, не отвечает за пересорт по цвету. Все это прописано в условии закупок. Зато любые другие проблемы с легкостью решаются через организатора или руководство сайта.

— Ситуация, когда покупатель переводит деньги на конкретный счет предпринимателя или юрлица, самая благоприятная, — говорит адвокат, руководитель Демского филиала Республиканской коллегии адвокатов Валерий Харисов. — В таком случае восстановить справедливость будет легче всего — достаточно написать заявление в полицию.

На специализированных порталах условия участия в закупках строго прописаны

«Шел второй месяц, а товара все нет»

Ситуация усложняется, когда «совместные покупки» организуются в мэссенджерах и соцсетях. Покупателей здесь гораздо больше: свои странички есть почти у каждого, а в «новостях» постоянно навязчиво выскакивает реклама удобного шопинга. На просторах соцсетей есть и сп-группы, и личные аккаунты, переделанные под формат закупок. Достаточно под фото приглянувшейся вещички поставить «плюс», и — вуаля! — заказ сделан. Вот только с таких организаторов «взятки гладки».

— Однажды на глаза мне попалась страничка девушки, которая занималась закупом детских вещей. Я и раньше заказывала вещи так, наобум, и все было нормально. А тут! Перевела даме тысячу и жду уже второй месяц, — возмущается Елена. — И каждый раз организатор отделывается отговорками, мол, еще не отгрузили, или поставщик про меня забыл. Из Китая товары быстрее приходят, устали ждать…

По словам бывалых участников СП, с непроверенными организаторами в сети и мессенджерах связываться не стоит. А перед заказом не лишним будет изучать отзывы, но только не на страничках групп и самих «оргов».

Заказывать товары в соцсетях гораздо опаснее

— Как правило, негативные отзывы организаторы удаляют, а недовольных клиентов заносят в «ЧС». Поэтому их странички всегда чисты и наполнены позитивом. Лучше спросить совета в сторонних группах, там больше шансов на объективность, — говорит участник со стажем Мария.

Адвокат Валерий Харисов напоминает, что мошенники в соцсетях чаще всего рассчитывают на то, что обманутый покупатель смирится с потерей денег и не станет принимать меры.

— Без внимания эти преступления оставлять нельзя. Нужно сделать все скрины переписок в подтверждение своей правоты, и заявить на афериста в полицию, — говорит адвокат.

Недобросовестные организаторы могут игнорировать обманутого покупателя или вовсе удалить свою страничку

«Шуба из Греции так и не прилетела»

Добросовестный организатор сорвавшегося закупа всегда выйдет на связь, и хоть как-то попытается объяснить, что с товаром, и где он. А если страничка в соцсети заранее организована аферистом, который исполняет свой коварный план, шансы восстановить справедливость стремятся к нулю.

— Я давно мечтала о норковой шубе, но в магазинах цена на них сумасшедшая. Сестра посоветовала мне обратить внимание на СП, мне подвернулась некая Ольга Семенова . У девушки на странице красовались снимки с шикарными мехами из Греции. А цена — загляденье! Всего 25 тысяч рублей за сногсшибательную шубку, вот я и повелась, — плачет Екатерина.

Девушка, как требовалось, перевела полную сумму организатору, и села ждать свое манто. Прошли две недели, но шубка из южной страны так и не прибыла, а организатор неожиданно перестала выходить на связь. Екатерина забила тревогу и побежала в полицию. Там и выяснили, что банковская карта аферистки не именная, имя с фамилией вымышленные, и найти ее практически невозможно. Так и осталась девушка с мечтами о шубе у разбитого корыта, да еще и с пустым кошельком.

Екатерина дорого поплатилась за доверчивость

В таких ситуациях адвокат Валерий Харисов все равно советует обращаться в полицию — оперативники передадут все данные мошенника в следственный отдел. Несмотря на то, что найти его будет непросто, шансы все же есть.

— Если афериста найдут, вернуть похищенные деньги через суд не составит труда, — уверяет юрист. — К тому же, можно рассчитывать на моральную компенсацию.

Адвокат советует всем, кто попал в руки интернет-аферистов, писать заявление в полицию

«Доверяй, но проверяй»

За последние полгода в полицию поступили, как минимум, три жалобы на интернет-аферистов. И за каждый случай, будь то недобросовестные организаторы или продавцы, присылающие товар ненадлежащего качества, оперативники берутся. Но отыскать и наказать таких «бизнесменов» действительно сложно — от стражей порядка они тщательно скрываются.

Вот несколько советов от сотрудников МВД , чтобы не попасть на удочку мошенников:

делать покупки только в проверенных Интернет-ресурсах;

убедиться, что у продавца есть товар — попросить несколько реальных фотографий с разных ракурсов;

узнать, законно ли человек занимается торговлей. Лучше всего договориться с ним об оплате товара наложенным платежом при получении заказа;

не стоит вестись на дешевый товар: нужно выяснить у продавца, почему он предлагает его по такой низкой стоимости, и узнать о гарантиях;

не стоит переводить деньги на электронные кошельки и не именные карты.