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Более 600 человек приедут в спортивно-туристический лагерь «Туриада» под Саратовом
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Более 600 человек приедут в спортивно-туристический лагерь «Туриада» под Саратовом 

ТАСС 2 часа назад
САРАТОВ, 8 мая. /ТАСС/. Более 600 человек из 14 регионов России приедут в спортивно-туристический лагерь «Туриада-2018», который развернется с 16 по 19 мая в Хвалынском районе Саратовской области. Об этом во вторник сообщили ТАСС в министерстве молодежной политики и спорта региона.
"Торжественное открытие «Туриады» состоится 16 мая на территории Хвалынского горнолыжного курорта. В нем примут участие 600 спортсменов из 14 регионов страны, в основном из ПФО", — сказали в министерстве.
В ведомстве добавили, что лагерь ориентирован в первую очередь на молодежь. Участников ожидает первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму среди юниоров, соревнования по познавательному туризму, конкурс на лучшую разработку межрегионального туристского маршрута. Состязания продлятся три дня.
"Найдется место и творчеству: участники будут соревноваться в исполнении авторской песни «Музыка сердец», а также презентуют туристские события регионов и многое другое", — пояснили в министерстве.
Кроме того, ребята смогут ознакомиться с основными достопримечательностями — для них подготовлены масштабные культурная и экскурсионная программы.
"Туриада" — молодежный проект, который ежегодно реализуют в Хвалынском районе области по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича. В этом году «Туриада» пройдет в шестой раз.
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