Администрация Кулебак хотела расселить жителей аварийного фонда в дома ненадлежащего качества

Жителей аварийного фонда в Кулебаках решили расселить в неблагоустроенные дома. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.

В ходе прокурорской проверки выявлен ряд нарушений в реализации программы расселения аварийного фонда. В частности, в домах № 24 по улице Осенняя и № 1 по улице Героя Морева не установлены противопожарные муфты в межэтажных перекрытиях на пластиковых канализационных стояках. Также в новых домах отсутствуют площадки отдыха и игр детей. Во дворе нет площадки с мусорными контейнерами. Кроме того, не завершены мероприятия по благоустройству прилегающей территории.

Отмечается также, что муниципальные контракты на приобретение жилых помещений в указанных домах были заключены администрацией города с ООО «СтарКом» по результатам проведенных электронных аукционов.

В адрес застройщика и администрации городского округа внесены прокурорские представления.

Застройщик обязуется устранить недоделки в весенний период 2018 года.