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Администрация Кулебак хотела расселить жителей аварийного фонда в дома ненадлежащего качества
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Администрация Кулебак хотела расселить жителей аварийного фонда в дома ненадлежащего качества 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Жителей аварийного фонда в Кулебаках решили расселить в неблагоустроенные дома. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.
В ходе прокурорской проверки выявлен ряд нарушений в реализации программы расселения аварийного фонда. В частности, в домах № 24 по улице Осенняя и № 1 по улице Героя Морева не установлены противопожарные муфты в межэтажных перекрытиях на пластиковых канализационных стояках. Также в новых домах отсутствуют площадки отдыха и игр детей. Во дворе нет площадки с мусорными контейнерами. Кроме того, не завершены мероприятия по благоустройству прилегающей территории.
Отмечается также, что муниципальные контракты на приобретение жилых помещений в указанных домах были заключены администрацией города с ООО «СтарКом» по результатам проведенных электронных аукционов.
В адрес застройщика и администрации городского округа внесены прокурорские представления.
Застройщик обязуется устранить недоделки в весенний период 2018 года.
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