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Валентин Костюков останется гендиректором ядерного центра в Сарове еще на пять лет
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Валентин Костюков останется гендиректором ядерного центра в Сарове еще на пять лет 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Валентин Костюков возглавит Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров, Нижегородская область) на ближайшие пять лет. Как сообщает пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ, соответствующий приказ был подписан в госкорпорации «Росатом».
Валентин Костюков возглавляет РФЯЦ-ВНИИЭФ с февраля 2008 года.
«Мне в жизни выдалась редкая удача — не каждый специалист ядерного оружейного комплекса имеет такое доверие в третий раз возглавить Российский федеральный ядерный центр. Это накладывает серьезную ответственность за сегодняшний и завтрашний день. Вступив на путь достаточно серьезного развития, мы должны сделать очередной рывок. Более того, этот рывок обозначен в планах, в программе развития территории, которая прошла обсуждение на различных комитетах и была представлена наблюдательному совету госкорпорации «Росатом», — цитирует его пресс-служба
Находящийся с рабочим визитом в Сарове первый заместитель генерального директора ГК «Росатом» — директор дирекции по ядерному оружейному комплексу Иван Каменских в свою очередь подчеркнул, что сейчас неслучайно заговорили о «большом Сарове», поскольку сжатая городская среда и отсутствие агломерации затрудняет развитие территории.
«Большой Саров» — это тот объект, не создав который, затормозимся в развитии. Программу развития города надо хорошо продумать, наметить, каким мы видим завтрашний и послезавтрашний день, и сформулировать это видение для руководства страны. Я понимаю, что большой город это много людей. Где их взять? Если создать привлекательные условия, люди, необходимые специалисты появятся. Именно это настраивает меня на позитивные отношение к изменениям, которые нас ждут впереди», — цитирует Каменских пресс-служба.
Ранее сообщалось о подготовке стратегии развития Сарова до 2048 года.
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