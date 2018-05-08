Валентин Костюков останется гендиректором ядерного центра в Сарове еще на пять лет

Валентин Костюков возглавляет РФЯЦ-ВНИИЭФ с февраля 2008 года.

«Мне в жизни выдалась редкая удача — не каждый специалист ядерного оружейного комплекса имеет такое доверие в третий раз возглавить Российский федеральный ядерный центр. Это накладывает серьезную ответственность за сегодняшний и завтрашний день. Вступив на путь достаточно серьезного развития, мы должны сделать очередной рывок. Более того, этот рывок обозначен в планах, в программе развития территории, которая прошла обсуждение на различных комитетах и была представлена наблюдательному совету госкорпорации «Росатом», — цитирует его пресс-служба

Находящийся с рабочим визитом в Сарове первый заместитель генерального директора ГК «Росатом» — директор дирекции по ядерному оружейному комплексу Иван Каменских в свою очередь подчеркнул, что сейчас неслучайно заговорили о «большом Сарове», поскольку сжатая городская среда и отсутствие агломерации затрудняет развитие территории.

«Большой Саров» — это тот объект, не создав который, затормозимся в развитии. Программу развития города надо хорошо продумать, наметить, каким мы видим завтрашний и послезавтрашний день, и сформулировать это видение для руководства страны. Я понимаю, что большой город это много людей. Где их взять? Если создать привлекательные условия, люди, необходимые специалисты появятся. Именно это настраивает меня на позитивные отношение к изменениям, которые нас ждут впереди», — цитирует Каменских пресс-служба.

Ранее сообщалось о подготовке стратегии развития Сарова до 2048 года.