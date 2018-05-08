Настоятель храма святителя Митрофана на 1-й Хуторской принял участие в патриаршем богослужении

Настоятель храма святителя Митрофана Воронежского, который расположен на 1-й Хуторской улице, принял участие в ежегодном богослужении памяти новомучеников и исповедников Бутовских. Божественную литургию совершил на Бутовском полигоне под открытым небом патриарх Кирилл. Об этом рассказали в администрации храма.

— Святейшему сослужили 20 архиереев и многочисленные представители московского духовенства, среди них — настоятель нашего храма протоиерей Дмитрий Смирнов , — поделился представитель храма.

Настоятель храма на Бутовском полигоне протоиерей Кирилл Каледа преподнес патриарху икону шести святителей во главе с митрополитом Серафимом (Чичаговым), которые приняли мученическую кончину в этой местности. (мю)