Московские медики прошли курсы английского языка к Чемпионату мира

Фото: архив

Сотрудники московских медицинских организаций прошли курсы по изучению английского языка. Об этом стало известно 8 мая.

Образовательное мероприятие прошло в рамках подготовки к Чемпионату мира — 2018, который состоится и в столице.

Как сообщили на сайте мэра и Правительства Москвы, при изучении языка особое внимание уделялось медицинской терминологии. Это поможет специалистам расспросить пациента-иностранца о жалобах, уточнить историю болезни и узнать, какие лекарства он принимал раньше. Всего в образовательных курсах приняли участие более 400 специалистов.

Некоторые медицинские организации подготовят на своих ресурсах в сети англоязычные страницы.