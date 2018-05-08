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Московские медики прошли курсы английского языка к Чемпионату мира
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Московские медики прошли курсы английского языка к Чемпионату мира 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Сотрудники московских медицинских организаций прошли курсы по изучению английского языка. Об этом стало известно 8 мая.
Образовательное мероприятие прошло в рамках подготовки к Чемпионату мира — 2018, который состоится и в столице.
Как сообщили на сайте мэра и Правительства Москвы, при изучении языка особое внимание уделялось медицинской терминологии. Это поможет специалистам расспросить пациента-иностранца о жалобах, уточнить историю болезни и узнать, какие лекарства он принимал раньше. Всего в образовательных курсах приняли участие более 400 специалистов.
Некоторые медицинские организации подготовят на своих ресурсах в сети англоязычные страницы.
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