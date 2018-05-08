Жителей подмосковной Рузы оштрафуют за отсутствие договора на вывоз мусора

МОСКВА , 8 мая — РИА Недвижимость. Жителям подмосковной Рузы начнут выписывать штрафы за отсутствие реально действующего договора на вывоз бытового мусора, сообщается на сайте городской администрации.

"У нас начала работать административная комиссия, которая накладывает штраф 5 тысяч рублей за отсутствие договора на вывоз мусора. Если до 1 июня соответствующий договор не будет заключен, включится механизм штрафа, который в разы больше, чем стоимость годового договора на вывоз мусора", — приводятся в материалах сайта слова главы Рузы Максима Тарханова

Он подчеркнул, что уплата штрафа не исключает и необходимости заключения самого договора. В ближайшее время в Рузе будут проведены беседы со старостами деревень, собственниками дач, коттеджей и частных домов.

По словам Тарханова, средства, поступившие в муниципальный бюджет после оплаты штрафов, будут направлены на борьбу с несанкционированными свалками.

Ранее сообщалось, что ситуация с вывозом мусора в Рузском городском округе обострилась после закрытия полигона ТБО «Аннино» и отказа ряда подмосковных полигонов принимать отходы с территории округа. Во избежание мусорного коллапса в Рузе были организованы две площадки временного размещения отходов: вблизи Минского и Новорижского шоссе.