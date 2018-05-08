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«Бессмертный полк» в Чехии прошел под патронатом Земана
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«Бессмертный полк» в Чехии прошел под патронатом Земана 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
По центральным улицам Праги более 3 тыс. человек прошли в рядах «Бессмертного полка», также акция состоялась в Карловых-Варах и Брно.
В Праге колонна, состоявшая из чехов и соотечественников, прошла с фотографиями принимавших участие во Второй мировой войне родных и близких. Она проследовала от Староместской площади до площади Фруктовый рынок, передает ТАСС.
«Шествие «Бессмертного полка» по чешским городам в канун праздника Победы стало доброй традицией», — заявил представитель Россотрудничества в республике Андрей Кончаков.
По его словам, в Праге акция проходит третий год подряд, причем каждый год количество участников увеличивается.
«Патронат над «Бессмертным полком» осуществляют президент Чехии Милош Земан и посол РФ в республике Александр Змеевский, она опирается на поддержку Россотрудничества», — сказал Кончаков.
На площади Фруктовый рынок для участников шествия, пражан и гостей чешской столицы был дан концерт, где выступили российская детская хоровая капелла «Центра классической музыки» из Владимира, чешский хор «Солнышко» из города Тршебич и хор Всеказачьего союза Чешских земель и Словакии «Казаки Влтавы».
Также «Бессмертный полк» прошел по улицам городов Карловы-Вары (Западная Чехия) и Брно (юго-восток республики), а в среду пройдет в Теплице.
Отметим, что в Германии пройдут более 20 маршей «Бессмертного полка».
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