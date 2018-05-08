Нижегородские НКО получат гранты на развитие добровольчества

Нижегородские НКО получат гранты на развитие добровольчестваМинистерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области начинает прием заявок на конкурсы для добровольцев по соисканию госгрантов.

Министерство с 10 по 24 мая принимает заявки на участие в конкурсах «Добровольчество — вектор развития» и «Активное поколение Нижегородской губернии». В конкурсах на соискание грантов могут принять участие некоммерческие организации, не являющиеся государственными или муниципальными — разработчики и исполнители социально значимых проектов, содержащие инновационные подходы и конкретные измеримые результаты.

В рамках конкурса «Добровольчество — вектор развития» от участников конкурса ожидается презентация проектов по формированию культуры добровольчества среди жителей Нижегородской области, повышение мотивации населения к оказанию помощи. Грантовый фонд составляет 700 000 рублей, эти средства в полном объеме получит победитель конкурса.

Целью конкурса «Активное поколение Нижегородской губернии» является поддержка гражданских инициатив, направленных на развитие добровольчества среди людей старшего поколения. Сумма одного гранта составляет 178,2 тысяч рублей.

Проект в рамках обоих конкурсов будет оцениваться по следующим критериям: наличие новизны идей, подходов и используемых социальных технологий, актуальность и долгосрочность конечного результата, реалистичность и прозрачность сметы, привлечение широких слоев населения, наличие материальной базы, проработанность рисков, взаимодействие с органами власти и местного самоуправления, некоммерческими организациями при реализации проекта. Реализация проекта не может начинаться ранее даты объявления результатов конкурсов.